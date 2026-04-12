Thêm ngân hàng có kế hoạch trả cổ tức tiền mặt, dự kiến tài sản vượt 1 triệu tỷ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với nhiều nội dung quan trọng sẽ được đưa ra lấy ý kiến cổ đông. Đại hội dự kiến diễn ra vài chiều ngày 22/4 tại Hà Nội.

Lợi nhuận dự kiến đạt trên 19.000 tỷ và tài sản vượt﻿ 1 triệu tỷ trong kịch bản tích cực

Tại Đại hội năm nay, trình kế hoạch kinh doanh với hai kịch bản, được xây dựng trên cơ sở hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước phân bổ.

Ở kịch bản cơ sở , trong trường hợp tăng trưởng tín dụng tối đa 10,2%, dư nợ cho vay khách hàng dự kiến đạt 681.703 tỷ đồng. Trên nền tảng này, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 17.655 tỷ đồng, tăng 18% so với thực hiện năm 2025. Tổng tài sản dự kiến đạt 974.773 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 9%.

Trong kịch bản tích cực , nếu hạn mức tăng trưởng tín dụng ở mức 16%, dư nợ có thể đạt 716.148 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế theo đó dự kiến đạt 19.165 tỷ đồng, tăng 28% so với năm trước. Tổng tài sản dự kiến tăng 15%, vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh các chỉ tiêu về quy mô và lợi nhuận, SHB đặt mục tiêu kiểm soát chặt chất lượng tài sản. Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu được duy trì dưới 2% theo quy định. Đồng thời, ngân hàng dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2026 ở mức 18%, đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu tăng trưởng và lợi ích cổ đông.

Trình phương án trả cổ tức 16%, gồm cả tiền mặt và cổ phiếu

Tại đại hội, SHB dự kiến trình cổ đông phương án chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 16%, trong đó 10% bằng cổ phiếu và 6% bằng tiền mặt. Nguồn chi trả từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, tương ứng khoảng 8.550 tỷ đồng.

Theo đó, trong năm 2026, ngân hàng dự kiến tiếp tục tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành gần 534,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 10%. Qua đó, vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 5.343 tỷ đồng.

Thời gian phát hành dự kiến trong vòng 45 ngày kể từ khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đầy đủ hồ sơ, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể.

Tại ngày 31/12/2025, vốn điều lệ của SHB đạt 45.942 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất các phương án tăng vốn đã được thông qua trước đó, bao gồm chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành ESOP, vốn điều lệ dự kiến nâng lên 53.442 tỷ đồng. Dự kiến khi thực hiện xong phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ ngân hàng sẽ đạt 58.786 tỷ đồng.

Nguồn vốn tăng thêm được phân bổ cho hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc an toàn, hiệu quả, trong đó khoảng 1.700 tỷ đồng dành cho đầu tư tài sản cố định, 3.263,7 tỷ đồng cho vay sản xuất kinh doanh và dự án, cùng 380 tỷ đồng cho vay tiêu dùng. Việc giải ngân dự kiến triển khai trong nửa cuối năm 2026, tùy theo tiến độ hoàn tất thủ tục.

Theo SHB, việc tăng vốn điều lệ nhằm củng cố năng lực tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh và đáp ứng các chuẩn an toàn như Basel III, Thông tư 14/2025/TT-NHNN. Đồng thời, nguồn vốn bổ sung tạo điều kiện để đẩy mạnh đầu tư công nghệ, phát triển ngân hàng số và triển khai các dự án chiến lược.

Dự kiến thành lập ngân hàng con tại Trung tâm tài chính quốc tế

Một nội dung đáng chú ý khác là việc SHB trình cổ đông chủ trương thành lập ngân hàng TNHH một thành viên 100% vốn trong nước tại Trung tâm tài chính quốc tế (VIFC).

Theo ban lãnh đạo SHB, việc thành lập ngân hàng con nhằm phục vụ chiến lược dài hạn, mở rộng hoạt động ra thị trường tài chính quốc tế và từng bước hoàn thiện mô hình hoạt động theo chuẩn hiện đại.

Việc tham gia VIFC được kỳ vọng giúp ngân hàng mở rộng kênh huy động vốn, thúc đẩy hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm và tận dụng các cơ chế ưu đãi về thuế và pháp lý.

Theo tờ trình, Hội đồng quản trị sẽ được ủy quyền quyết định các nội dung liên quan như tên gọi, vốn điều lệ, cơ cấu tổ chức và nhân sự; đồng thời hoàn thiện phương án vốn, hồ sơ pháp lý và thực hiện các thủ tục cần thiết để đưa ngân hàng vào hoạt động theo quy định.