Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng ngày 12/4

Ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 12/4, giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang so với mức chốt phiên hôm qua, khi thị trường bước vào ngày giao dịch cuối tuần.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 169,7 – 172,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), cho thấy mặt bằng giá không có sự thay đổi giữa các thương hiệu.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá mua - bán ở mức 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng, PNJ ở mức 169,2 – 172,2 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng duy trì mức 169,7 – 172,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế , giá vàng giao ngay đóng cửa tuần ở mức 4.747 USD/ounce, tăng gần 1,6% so với mức chốt tuần trước và nối dài chuỗi tăng giá lên ba tuần.

Giá vàng đã ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp khi đồng đô la Mỹ suy yếu sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, mặc dù các nhà giao dịch vẫn nghi ngờ tính bền vững và tác động của lệnh ngừng bắn đối với xu hướng lãi suất.﻿

"Lực cầu đang thắng thế với các mức đáy cao hơn mỗi ngày, được hỗ trợ bởi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Dự kiến sẽ có một "cuộc chiến" gay cấn trước mốc 5.000 đô la; nếu giá vượt qua mức này, đợt tăng giá mạnh mẽ có thể bùng phát trở lại," nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong cho biết.

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai ngày đã tạm dừng chiến dịch không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, nhưng vẫn chưa thể nới lỏng lệnh phong tỏa eo biển Hormuz hoặc dập tắt cuộc xung đột song song giữa Israel và các đồng minh Hezbollah của Iran ở Lebanon.

"Khi căng thẳng ở Trung Đông giảm bớt, kỳ vọng về việc lãi suất có thể giảm xuống vào một thời điểm nào đó đã gia tăng, và đồng đô la chịu áp lực", điều này đã hỗ trợ mạnh mẽ cho giá vàng, theo David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures.

Đồng đô la Mỹ đang trên đà giảm trong tuần này, khiến vàng được định giá bằng đô la Mỹ trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ đã tăng mạnh nhất trong gần bốn năm vào tháng 3, do chiến tranh tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng mạnh và tác động gián tiếp từ thuế quan vẫn tiếp diễn.

Lạm phát cao kéo dài hạn chế khả năng cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương. Mặc dù vàng được xem như một công cụ phòng ngừa lạm phát và bất ổn địa chính trị, nhưng sức hấp dẫn của nó giảm đi trong môi trường lãi suất cao do không có lợi suất.