Cạm bẫy "ủy thác vàng"

Theo Luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn | 12-04-2026 - 07:46 AM | Tài chính - ngân hàng

Giấc mộng "vàng đẻ ra vàng" khiến không ít người rơi vào cảnh trắng tay khi sập bẫy các tổ chức huy động vốn trái phép.

Câu chuyện của ông Nguyễn Văn M. (TP HCM) là một bài học nhãn tiền. Thấy giá vàng neo ở mức cao, ông M. mang 10 lượng vàng tích cóp cả đời giao cho một công ty tư nhân dưới hình thức "hợp đồng ủy thác đầu tư". Bản hợp đồng ghi rõ cam kết trả lãi suất bằng tiền mặt lên tới 2%/tháng, tương đương 24%/năm - một con số vô cùng hấp dẫn.

Ba tháng đầu tiên, tiền lãi được công ty này chi trả đều đặn khiến ông M. hoàn toàn mất cảnh giác. Đinh ninh đây là kênh đầu tư an toàn, ông tiếp tục mượn thêm vàng của người thân để đầu tư thêm vào. Đến tháng thứ tư, công ty này bất ngờ thông báo vỡ nợ, đóng cửa trụ sở, người đại diện công ty cũng bặt vô âm tín. Khi làm đơn trình báo, ông M. mới nhận ra hợp đồng có mộc đỏ kia vốn dĩ không có giá trị bảo đảm do công ty này hoàn toàn không có chức năng hoạt động tín dụng hay huy động vốn.

Thực tế, ranh giới giữa một giao dịch dân sự hợp pháp và bẫy lừa đảo thường được ngụy trang tinh vi dưới vỏ bọc "ủy thác đầu tư". Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, các đối tượng giăng bẫy vô cùng bài bản. Doanh nghiệp dùng chiêu trò hết sức tinh vi khi lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi cho người tham gia trước nhằm tạo lòng tin ảo. Lằn ranh pháp lý phân định rạch ròi hành vi này là nhằm mục đích chiếm đoạt bởi khi các cá nhân, tổ chức sử dụng thủ đoạn gian dối hay nói cách khác là có ý chí chiếm đoạt ngay từ đầu nhằm huy động vốn, sau đó tuyên bố mất khả năng thanh toán hoặc ôm tài sản bỏ trốn. Lúc này, hành vi trên không còn là rủi ro đầu tư thông thường mà đã có dấu hiệu cấu thành "Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 174 Bộ Luật Hình sự hiện hành.

Sự biến động của thị trường kim loại quý luôn là cơ hội để tội phạm trục lợi, nhiều nạn nhân rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, tiền mất tật mang. Bài học đau xót của ông M. là hồi chuông cảnh tỉnh chung. Để bảo vệ tài sản, mỗi người cần tỉnh táo trước những bản hợp đồng mang vỏ bọc lợi nhuận cao bất thường. Nếu trót sập bẫy, thay vì cam chịu, nạn nhân cần tập hợp chứng từ và nộp đơn tố cáo đến cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn tẩu tán tài sản, thu hồi vốn.

