Trải nghiệm đặc quyền dành riêng cho khách hàng ưu tiên của VIB

Sự kiện tiếp tục diễn ra trong hai ngày 11 và 12.04.2026 tại Thủ Thiêm Riverstage, Công viên Bờ sông, số 16Bis Nguyễn Thiện Thành, Phường An Khánh, TP. HCM, dành riêng cho các khách mời của Ngân hàng.

Cực quang, một trong những hiện tượng ánh sáng đặc biệt nhất của tự nhiên, thường xuất hiện đột ngột, rực rỡ và biến ảo. Không có hai dải sáng nào vẽ cùng một đường cong, không có khoảnh khắc nào lặp lại chính xác khoảnh khắc trước. Để có thể chạm đến những khoảnh khắc đó, chuẩn bị từ sớm là chưa đủ, mà còn cần di chuyển đúng hướng và luôn trong tư thế linh hoạt, sẵn sàng hành động ngay khi thời cơ đến.

Trong thế giới tài chính, cơ hội cũng vận hành tương tự, thường đến bất ngờ và khó nắm bắt. Phần lớn cơ hội tài chính không biến mất – chúng chỉ chuyển vào tay của người hành động nhanh hơn. Khi tốc độ ra quyết định trở thành yếu tố then chốt, trạng thái sẵn sàng gần như đồng nghĩa với lợi thế để làm chủ thời cuộc. Đó cũng là triết lý của VIB khi xây dựng hệ giải pháp cho khách hàng ưu tiên - luôn linh hoạt và sẵn sàng theo mỗi trạng thái tài sản và mọi quyết định tài chính quan trọng của từng khách hàng.

Khách mời của sự kiện vừa trực tiếp khám phá một không gian triển lãm ánh sáng được xây dựng từ những công nghệ tiên phong, cùng nghệ thuật sắp đặt thị giác, mở ra trải nghiệm tương tác đa giác quan độc đáo trong một không gian cực quang hùng vĩ; vừa là những người đầu tiên tiếp cận một hệ giải pháp tài chính – nơi dòng tiền vận hành linh hoạt, liên tục sinh lời và nguồn vốn luôn ở trạng thái sẵn sàng cho mọi thời điểm quan trọng, khi cơ hội xuất hiện, quyết định có thể thực hiện ngay lập tức.

Cùng với không gian trải nghiệm cực quang là những cuộc kết nối với cộng đồng doanh nhân, người nổi tiếng hàng đầu Việt Nam – những người cùng tư duy, cùng nhịp làm chủ thời cuộc.

Những khách hàng ưu tiên của VIB tham dự đêm khai mạc triển lãm “Chạm ánh cực quang” ngày 10.04.2026 đã trải nghiệm một hành trình được thiết kế riêng với từng chi tiết đều phản ánh tinh thần làm chủ thời cuộc. Từ không gian cực quang tương tác ánh sáng lần đầu tại Việt Nam, đến buổi giao lưu kết nối cùng cộng đồng doanh nhân, người nổi tiếng trong không gian đặc quyền. VIB sẽ tiếp tục trao tặng bộ tặng phẩm độc bản Aurora – chiếc khăn lụa tơ tằm tinh khiết được chế tác thủ công bằng kỹ thuật thủy ấn, kết hợp nhẫn khăn đính đá Swarovski nhập từ Áo. Bộ tặng phẩm không thương mại hóa mà chỉ xuất hiện trên hành trình làm chủ thời cuộc của khách hàng ưu tiên VIB.

Sự kiện tiếp tục diễn ra trong hai ngày 11 và 12.04.2026, dành riêng cho các khách mời của Ngân hàng. Trong hai ngày này, chuỗi trải nghiệm “Chạm ánh cực quang” tiếp tục duy trì toàn bộ không gian cực quang tương tác, cùng những yếu tố đặc quyền đã được VIB thiết kế xuyên suốt hành trình, như một cam kết đồng hành lâu dài để cùng khách hàng sẵn sàng trước mọi cơ hội và làm chủ thời cuộc trong một thế giới luôn chuyển động.