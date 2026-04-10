Lãi suất hôm nay
Lãi suất hôm nay
BVBank điều chỉnh giảm lãi suất huy động từ ngày 11/4

Ngọc Thảo | 10-04-2026 - 17:39 PM | Tài chính - ngân hàng

BVBank điều chỉnh giảm lãi suất huy động từ ngày 11/4

Trên tinh thần các NHTM thống nhất, đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ và NHNN tại cuộc họp ngày 09/04/2026 trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, BVBank điều chỉnh lãi suất huy động với mức giảm từ 0,3% đến 0,5% bắt đầu từ ngày 11/4/2026 tùy theo kỳ hạn.

Theo đó, từ ngày 11/4/2026 BVBank điều chỉnh mức lãi suất huy động như sau:

-Kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng: Giảm 0,3%/năm.

-Kỳ hạn từ 15 tháng đến 36 tháng: Giảm mạnh 0,5%/năm.

Bảng lãi suất cụ thể:

Biểu lãi suất tiết kiệm thông thường

Biểu lãi suất tiết kiệm online

"Việc BVBank chủ động điều chỉnh giảm lãi suất ngay sau cuộc họp thể hiện tinh thần quán triệt và triển khai kịp thời theo định hướng của Chính Phủ và NHNN. Chúng tôi sẽ tiếp tục tối ưu chi phí vốn, hướng tới giảm lãi suất vay, hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý hơn để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định thị trường tài chính - tiền tệ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế." – Đại diện BVBank chia sẻ.

Bên cạnh việc điều chỉnh lãi suất, BVBank vẫn tiếp tục khuyến khích khách hàng sử dụng các tiện ích trên ngân hàng số Digimi. Khách hàng gửi tiết kiệm online không chỉ hưởng mức lãi suất tối ưu hơn so với tại quầy mà còn nhận được nhiều chương trình quà tặng, ưu đãi đi kèm. Bên cạnh đó, BVBank cũng đề cao tính bảo mật, an toàn và gia tăng trải nghiệm người dùng.

Ngọc Thảo

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng ngày 10/4: SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng Nổi bật

Bộ Tài chính cảnh báo: Lộ diện 400 doanh nghiệp nghìn tỷ nhưng không thấy… lãi Nổi bật

Ký hợp đồng mua bán nợ để đòi nợ thuê, cưỡng đoạt 70 tỷ

Phải khai báo khi mang từ 300g vàng nhập cảnh Việt Nam

VNPAY cùng Vietbank hỗ trợ hộ kinh doanh tổng hợp doanh thu, kê khai thuế đơn giản

Không phải MB, đây mới là ngân hàng tặng nhiều tiền nhất cho cổ đông tham dự đại hội những năm trước

