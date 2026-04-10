Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phải khai báo khi mang từ 300g vàng nhập cảnh Việt Nam

Theo Xuân Phong | 10-04-2026 - 16:33 PM | Tài chính - ngân hàng

Phải khai báo khi mang từ 300g vàng nhập cảnh Việt Nam

TPO - Cục Hải quan - Bộ Tài chính lưu ý mốc 300g vàng trang sức, mỹ nghệ là “ranh giới pháp lý” bắt buộc phải khai báo. Việc chủ quan hoặc thiếu hồ sơ có thể khiến người nhập cảnh đối mặt rủi ro bị xử lý theo quy định.

Cục Hải quan vừa có hướng dẫn thủ tục hải quan đối với người nhập cảnh mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ.

Điểm đáng chú ý là quy định về ngưỡng khối lượng phải khai báo. Theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 11/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu nếu mang theo vàng trang sức , mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g trở lên bắt buộc phải khai báo với cơ quan hải quan.

Như vậy, mốc 300g được xem là “ranh giới pháp lý” quan trọng. Việc không khai báo trong trường hợp này có thể dẫn tới vi phạm quy định, phát sinh rủi ro bị xử lý theo pháp luật.

Không chỉ dừng ở nghĩa vụ khai báo, Cục Hải quan cho biết, trường hợp hành lý mang theo, bao gồm vàng trang sức, mỹ nghệ vượt định mức miễn thuế thì người nhập cảnh phải thực hiện đầy đủ thủ tục hải quan theo quy định. Cụ thể, người nhập cảnh phải khai tờ khai hải quan, đồng thời khai tờ khai nhập cảnh.

‎Hải quan Nội Bài mới đây phát hiện 4 người nhập cảnh cất giấu hơn 12kg kim loại nghi vàng‎.

Việc thiếu một trong các loại tờ khai hoặc khai không đầy đủ thông tin đều có thể khiến quá trình làm thủ tục bị kéo dài, thậm chí phát sinh vướng mắc pháp lý.

Một điểm đáng lưu ý khác là yêu cầu về chứng minh nguồn gốc vàng. Với các trường hợp mang vàng vượt định mức, người nhập cảnh cần xuất trình các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Đây là căn cứ để cơ quan hải quan phân biệt giữa vàng phục vụ nhu cầu cá nhân và vàng có dấu hiệu phục vụ mục đích kinh doanh. Trong trường hợp không chứng minh được nguồn gốc, người mang vàng có thể đối mặt với nguy cơ bị xử lý theo quy định.

Trong quý I, lực lượng Hải quan đã phát hiện hàng nghìn vụ vi phạm liên quan buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó có các mặt hàng giá trị cao như vàng, ngoại tệ.

Riêng tại Hải Phòng, cuối tháng 3, lực lượng Hải quan phối hợp với công an đã phát hiện nhiều đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa nghi là vàng qua sân bay Cát Bi.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, chênh lệch giá vàng giữa thị trường trong nước và thế giới tiếp tục là động lực khiến hoạt động vận chuyển trái phép vàng gia tăng, đặc biệt qua các tuyến hàng không và cửa khẩu quốc tế.

Theo Xuân Phong

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên