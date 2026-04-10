Bộ Tài chính cảnh báo: Lộ diện 400 doanh nghiệp nghìn tỷ nhưng không thấy… lãi

Theo Thuý Hằng | 10-04-2026 - 06:42 AM | Tài chính - ngân hàng

Hơn 400 doanh nghiệp doanh thu “khủng” trên 1.000 tỷ đồng/năm nhưng vẫn kê khai lỗ – thông tin gây chú ý được Bộ Tài chính công bố chiều 9/4. Đại diện cơ quan thuế cho biết kết quả rà soát cho thấy tình trạng doanh nghiệp doanh thu lớn nhưng báo lỗ hoặc lợi nhuận thấp đang diễn ra với quy mô “không hề nhỏ”, đặt ra dấu hỏi lớn về minh bạch và quản lý thuế.

Chia sẻ tại cuộc họp báo, ông Lê Long - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết qua rà soát, thống kê số liệu khai thuế trên cả nước, cơ quan thuế cơ bản đã xác định được một bộ phận không nhỏ các doanh nghiệp có doanh thu lớn kê khai lỗ: trên 400 doanh nghiệp có doanh thu từ 1.000 tỷ đồng/năm trở lên kê khai lỗ.

Theo ông Lê Long việc doanh nghiệp kê khai kết quả hoạt động thua lỗ hoặc lãi ở mức rất thấp có thể do nhiều nguyên nhân khách quan hay chủ quan. Tuy nhiên qua thực tế quản lý, cơ quan thuế phát hiện nhiều trường hợp doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ nhiều năm vẫn tiếp tục mở rộng quy mô, tăng vốn đầu tư,... điều này đặt ra nhiều nghi về tính trung thực của doanh nghiệp trong việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán,...

Lãnh đạo Cục Thuế cho hay, để khắc phục tình trạng doanh nghiệp kê khai lỗ nhiều năm, thời gian qua ngành thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo hướng quản lý rủi ro, tăng cường minh bạch.

Cụ thể, cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc thực hiện kê khai trung thực, chính xác và đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định pháp luật; cảnh báo hậu quả pháp lý và các chế tài xử lý đối với các trường hợp người nộp thuế kê khai không chính xác, không trung thực.

Tăng cường rà soát việc khai thuế, nộp thuế của các doanh nghiệp và tăng cường công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp có sai sót, cơ quan thuế sẽ hướng dẫn đầy đủ để doanh nghiệp thực hiện kê khai, điều chỉnh kịp thời.

Cục Thuế đã xây dựng và giao cho Thuế các tỉnh/thành phố thực hiện Chuyên đề tăng cường hiệu quả quản lý thuế, kiểm tra chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, lãi mỏng.

Ông Lê Long cũng nêu rõ, Cục Thuế đã rà soát và tổng hợp danh sách một số doanh nghiệp có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ từ 1.000 tỷ đồng trở lên có phát sinh lỗ liên tiếp 2 năm để phân tích, xác định các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và đưa vào kế hoạch kiểm tra theo Chuyên đề của năm 2026.

Đồng thời, Cục Thuế đã ban hành Quyết định về Kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề đối với doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm; lãi mỏng tại Cục Thuế. Cục Thuế thực hiện kiểm tra tại 6 doanh nghiệp.

Ngân hàng đồng thuận cam kết giảm lãi suất

ĐHCĐ ACB: Đặt mục tiêu lợi nhuận trên 22.300 tỷ đồng trong năm 2026, chia cổ tức cả tiền mặt lẫn cổ phiếu ngay trong quý II và tăng mạnh vốn điều lệ

Lãi suất tiền gửi chưa hạ nhiệt

Có hơn 146.000 tỷ tiền gửi ngân hàng, tập đoàn này hưởng lợi rất lớn khi lãi suất huy động liên tục tăng

Ngay sau cuộc họp với Thống đốc, một ngân hàng thông báo giảm 0,5%/năm lãi suất huy động trên loạt kỳ hạn

Cục Thuế thông tin về vi phạm của Bảo Tín Minh Châu

