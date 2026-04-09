Ngay sau cuộc họp với Thống đốc, một ngân hàng thông báo giảm 0,5%/năm lãi suất huy động trên loạt kỳ hạn

ABBank vừa thông báo về việc giảm lãi suất huy động trên nhiều kỳ hạn ngay chiều 9/4, đồng hành cùng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, ngay sau cuộc họp giữa Thống đốc NHNN và các tổ chức tín dụng chiều ngày 9/4/2026, ABBank lập tức thực hiện cắt giảm 0,5%/năm lãi suất huy động trên nhiều kỳ hạn.

Việc chủ động giảm lãi suất huy động thể hiện tinh thần nghiêm túc quán triệt và triển khai kịp thời định hướng điều hành của cơ quan quản lý, đồng thời tạo điều kiện để ABBank tiếp tục tối ưu chi phí vốn, hướng tới giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý hơn.

Đại diện ABBank cho biết, ngân hàng luôn bám sát định hướng của Ngân hàng Nhà nước, chủ động điều hành chính sách lãi suất hài hòa giữa hiệu quả hoạt động và trách nhiệm đồng hành cùng khách hàng, góp phần ổn định thị trường tài chính – tiền tệ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong thời gian tới, ABBank sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, điều hành chính sách lãi suất linh hoạt, phù hợp, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để mang lại giá trị tốt hơn cho khách hàng.

Được biết, chiều 09/4/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác ngân hàng dưới sự chủ trì của Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn.

NHNN cho biết thời gian gần đây, tình hình quốc tế đã và đang diễn biến phức tạp, khó lường, diễn biến leo thang căng thẳng địa chính trị, quân sự tại khu vực Trung Đông khiến giá dầu tăng cao, tạo áp lực lên lạm phát của các quốc gia trong khi nhu cầu vốn trong nước lớn để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đặt ra nhiều thách thức đối với công tác điều hành CSTT và hoạt động ngân hàng.

Về huy động vốn và cho vay, có tình trạng một số NHTM cạnh tranh trong huy động vốn, qua đó đẩy mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tăng. Để triển khai công tác ngân hàng, NHNN đã tổ chức cuộc họp với các NHTM nhằm quán triệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN.

Tại cuộc họp, các NHTM đã thống nhất, đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Theo đó, các NHTM cam kết đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay sau cuộc họp này.

Trong thời gian tới, NHNN tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng; có giải pháp điều hành CSTT phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các NHTM; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của ngân hàng đối với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN về lãi suất tiền gửi và cho vay; xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng của các NHTM.