Chiều 9/4: SJC, PNJ, DOJI tăng giá mua vào so với buổi sáng

Ghi nhận lúc 15h15 chiều 9/4, giá vàng trong nước có dấu hiệu hồi phục nhẹ ở giá mua so với buổi sáng sau nhịp giảm sâu đầu phiên, tuy nhiên vẫn duy trì ở mức thấp hơn đáng kể so với cuối phiên hôm trước.

So với thời điểm 9h30, vàng miếng tại SJC tăng từ 167,5 – 171,5 triệu đồng/lượng lên 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng, tương ứng mức tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào. PNJ và DOJI cũng ghi nhận mức hồi phục tương tự, trong khi Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên mặt bằng giá so với buổi sáng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC tăng từ 167 – 171 triệu đồng/lượng lên 168 – 171 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cũng nhích nhẹ từ 0,5 – 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, trong khi nhóm Bảo Tín gần như đi ngang.

Dù có nhịp hồi trong phiên chiều, nếu so với mức đóng cửa hôm qua, giá vàng vẫn giảm mạnh từ 2,3 đến 3,5 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu và chiều giao dịch.

Ghi nhận lúc 9h30 sáng 9/4, giá vàng trong nước lao dốc mạnh so với mức đóng cửa hôm qua, với mức giảm phổ biến 3,3 – 3,5 triệu đồng/lượng ở cả vàng nhẫn và vàng miếng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm về mức 167,5 – 171,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), mất tới 3,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giảm mạnh xuống mua - bán ở mức 167 – 171 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm 3,5 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng niêm yết quanh 167,5 – 171,5 triệu đồng/lượng, giảm từ 3,3 đến 3,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh xuống 167,5 – 171,5 triệu đồng/lượng, với mức giảm khoảng 2,5 – 3,5 triệu đồng/lượng tùy chiều giao dịch.

Trên thị trường quốc tế , giá vàng giao ngay ghi nhận lúc 7h20 giao dịch ở mức 4.702 USD/ounce, giảm 0,35% so với mức đóng cửa gần nhất.﻿

Giá vàng đã giảm trở lại sau khi đạt mức cao nhất trong gần ba tuần vào thứ Tư, khi đồng đô la Mỹ và giá dầu giảm sau khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận ngừng bắn hai tuần trong cuộc chiến, làm dịu bớt lo ngại về lạm phát.﻿

"Thỏa thuận ngừng bắn đang làm dịu thị trường và giảm bớt áp lực. Điều này có thể giúp giảm bớt một số áp lực lạm phát và có thể mở đường cho việc cắt giảm lãi suất của Fed, điều này có lợi cho vàng", Edward Meir, một nhà phân tích của Marex, cho biết.

"Nhưng tình hình vẫn còn rất bấp bênh. Có rất nhiều yếu tố cần được đàm phán. Chúng có thể dễ dàng đổ vỡ, và sự phục hồi trên tất cả các thị trường có thể chỉ là ngắn hạn. Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi khó khăn", ông nói thêm.

Giá dầu đã giảm xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng sau thông tin về lệnh ngừng bắn.

Mặt khác, giá vàng chịu áp lực sau khi﻿ biên bản cuộc họp ngày 17-18/3 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố.

Theo biên bản, ngày càng nhiều nhà hoạch định chính sách cho rằng có thể cần tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát, vốn vẫn vượt mục tiêu 2% của Fed, đặc biệt trong bối cảnh tác động từ xung đột với Iran.

Giá vàng giao ngay đã giảm khoảng 10% kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát vào ngày 28/2, khi giá năng lượng tăng cao làm dấy lên lo ngại lạm phát và khiến nhà đầu tư thu hẹp kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất. Mặt bằng lãi suất cao thường gây áp lực lên vàng – tài sản không sinh lợi suất – dù đây là kênh phòng ngừa lạm phát.

Các chỉ báo lạm phát quan trọng của Mỹ, bao gồm chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI), dự kiến sẽ được công bố vào cuối tuần này.

Tại thị trường trong nước , ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 9/4, giá vàng đi ngang so với mức chốt phiên hôm qua, khi các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá niêm yết.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng duy trì ở mức 171 – 175 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), cho thấy mặt bằng giá ổn định và không có sự phân hóa giữa các thương hiệu.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết 170,5 – 174,5 triệu đồng/lượng. PNJ chào giá 171 – 174,5 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI cao hơn nhẹ ở mức 170,8 – 174,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết 171 – 174 triệu đồng/lượng.