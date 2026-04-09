Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy: Trong một thế giới nhiều biến động, lợi thế không thuộc về những tổ chức phản ứng nhanh nhất mà thuộc về những tổ chức chuẩn bị tốt nhất

Ông nói, năm 2025 vừa qua là một năm đầy biến động và thách thức, khi nền kinh tế toàn cầu và trong nước liên tục đối mặt với những yếu tố bất định. Kinh tế thế giới tăng trưởng ở mức khiêm tốn từ 2,5% đến 3,3%, trong khi Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ấn tượng 8,02%. Trong lĩnh vực ngân hàng, tín dụng toàn hệ thống tăng 17,65% và huy động vốn tăng 13,68, cho thấy nhu cầu vốn của nền kinh tế ở mức cao, nhưng đồng thời cũng đặt ra áp lực lớn lên thanh khoản và biên lợi nhuận của các tổ chức tín dụng.

Trong bối cảnh đó, ACB đã đưa ra một lựa chọn mang tính chiến lược và có phần ngược dòng, đó là chủ động hy sinh một phần lợi nhuận ngắn hạn để bảo vệ thị phần, hỗ trợ khách hàng và củng cố nền tảng phát triển dài hạn.

Chúng ta đã duy trì chính sách lãi suất cạnh tranh, chấp nhận áp lực lên NIM, đồng thời tăng mạnh trích lập dự phòng nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước rủi ro. Kết quả là lợi nhuận trước thuế đạt 19,5 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 85% kế hoạch. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, đây không phải là một sự suy giảm, mà là một sự tái phân bổ có chủ đích — chuyển một phần lợi ích hiện tại để đầu tư cho sự ổn định và bền vững trong tương lai.

Điều quan trọng hơn, những quyết định này phản ánh rõ nét triết lý phát triển của ACB, đó là sự hài hòa. Hài hòa giữa tăng trưởng và an toàn, giữa lợi ích ngắn hạn và dài hạn, giữa cổ đông và khách hàng. Chính sự hài hòa đó đã giúp ACB tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản, với tỷ lệ nợ xấu chỉ 0,98%— thấp nhất trong nhóm các ngân hàng tư nhân.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy phát biểu với cổ đông

Song song với việc ứng phó linh hoạt trong ngắn hạn, năm 2025 cũng là một cột mốc chiến lược quan trọng khi ACB hoàn tất việc xây dựng và bắt đầu triển khai Chiến lược phát triển giai đoạn 2025 – 2030.

Ông nói, tầm nhìn của ACB rất rõ ràng: trở thành tập đoàn tài chính hiệu quả, mang đến giải pháp cá nhân hóa toàn diện cho từng khách hàng, trên nền tảng tích hợp, được dẫn dắt bởi công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Ngay trong năm đầu tiên, ACB đã cụ thể hóa chiến lược này bằng 21 sáng kiến trọng điểm, đồng thời tái cấu trúc tổ chức, nâng cao năng lực nhân sự và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào toàn bộ chuỗi giá trị.

"Chúng ta cũng từng bước mở rộng hệ sinh thái thông qua kế hoạch thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ, hướng đến đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng. Đồng thời, ACB đã xây dựng và triển khai chiến lược phát triển bền vững theo mô hình tạo giá trị chung (CSV), tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên là sức khỏe, giáo dục và môi trường — khẳng định cam kết phát triển dài hạn gắn liền với trách nhiệm xã hội".

Những nỗ lực đó tiếp tục được thị trường ghi nhận khi ACB duy trì vị thế trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam trong 10 năm liên tiếp, và 9 năm liên tiếp được Forbes Việt Nam vinh danh là một trong những doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất.

Chủ tịch ACB nói tiếp: Bước sang năm 2026, môi trường hoạt động được dự báo còn nhiều khó khăn hơn.

Diễn biến phức tạp của xung đột tại Iran đang tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu, kéo theo áp lực lạm phát và làm gia tăng rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế. Trong nước, những điểm yếu đã bộc lộ từ năm 2025 tiếp tục gia tăng: thanh khoản hệ thống ngân hàng chịu áp lực lớn, lãi suất duy trì ở mức cao, thị trường bất động sản đối mặt nhiều thách thức, sức cầu suy giảm và nguy cơ nợ xấu có xu hướng tăng.

Tất cả những yếu tố đó đang tạo nên một bức tranh vĩ mô với nhiều biến số khó lường và xu hướng kém thuận lợi.

Trước bức tranh đó, Hội đồng quản trị xác định năm 2026 sẽ là năm ACB củng cố năng lực phòng thủ một cách toàn diện, đồng thời tăng tốc triển khai chiến lược 5 năm 2025 – 2030.

Ban lãnh đạo Ngân hàng sẽ tiếp tục ưu tiên kiểm soát rủi ro, nâng cao chất lượng tài sản, củng cố thanh khoản và nền tảng vốn. Nhưng quan trọng hơn, ACB sẽ chủ động nâng cấp năng lực cạnh tranh — thông qua việc đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác sức mạnh của dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, cũng như nâng cao chất lượng trải nghiệm

Và ông tin rằng, trong một thế giới nhiều biến động, lợi thế không thuộc về những tổ chức phản ứng nhanh nhất, mà thuộc về những tổ chức chuẩn bị tốt nhất. Những tổ chức có tầm nhìn dài hạn, kỷ luật thực thi và nền tảng vững chắc sẽ không chỉ đứng vững, mà còn bứt phá.

Kết thúc bài phát biểu, ông Huy nói: ACB bước vào năm 2026 với sự thận trọng, nhưng cũng với một niềm tin vững chắc. Niềm tin vào chiến lược đã được xác lập, vào năng lực nội tại đã được kiểm chứng, và vào sự đồng hành bền bỉ của các cổ đông. Ban lãnh đạo ngân hàng cam kết sẽ tiếp tục điều hành ACB theo hướng minh bạch, hiệu quả, và bền vững — tạo ra giá trị lâu dài, hài hòa lợi ích của tất cả các bên liên quan.