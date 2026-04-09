MB công bố khách hàng trúng thưởng đợt 2 chương trình "Đón Xuân Lộc Tài 2026"

Vinh danh những chủ nhân của "kho quà" công nghệ

Chương trình khuyến mại "Đón Xuân Lộc Tài" dành cho Khách hàng MB thực hiện các giao dịch giải ngân khoản vay hoặc tham gia bảo hiểm tại MB để tích lũy mã số may mắn đợt 2 từ 01/03/2026 đến hết ngày 31/03/2026 với tổng giá trị kho quà tặng của chương trình lên đến 2 tỷ đồng.

Lễ quay số trúng thưởng Đợt 2 Chương trình khuyến mại "Đón Xuân Lộc Tài 2026" là một phần trong chiến dịch khuyến mại quy mô lớn dành riêng cho phân khúc khách hàng cá nhân đang sử dụng các sản phẩm vay vốn và bảo vệ cho Khách hàng tại MB trong dịp đầu năm mới 2026. Đại diện MB chia sẻ: "Chương trình không chỉ là hoạt động ưu đãi thường niên mà còn là lời tri ân thiết thực dành cho những khách hàng đã tin tưởng đồng hành cùng hệ sinh thái tài chính của MB, giúp Quý Khách khởi đầu một năm mới đầy thành công."

Ông Lý Thành Việt - Giám đốc Vùng KHCN

Lễ trao thưởng diễn ra tại MB Sở giao dịch 2

Kết thúc buổi lễ, danh sách những khách hàng may mắn đã chính thức lộ diện với cơ cấu giải thưởng ấn tượng. Xin chúc mừng chủ nhân của những siêu phẩm công nghệ hàng đầu hiện nay:

05 Giải Nhất: Điện thoại iPhone 17 Pro Max – Siêu phẩm công nghệ dẫn đầu xu hướng.

50 Giải Nhì: Đồng hồ thông minh Garmin 2 – Hỗ trợ lối sống năng động, khỏe mạnh.

100 Giải Ba: Tai nghe AirPods 4 – Trải nghiệm âm thanh đỉnh cao.

Quý khách hàng có thể tra cứu danh sách trúng thưởng chi tiết tại: https://www.mbbank.com.vn/26/2603/2604/Chi-tiet/%5Bkhuyen-mai%5D-don-xuan-loc-tai-%E2%80%93-khoi-dau-thinh-vuong-cung-mb-2026-1-20-19-5-29

Mọi chi tiết về thể lệ chương trình, khách hàng có thể tham khảo tại website chính thức của MB hoặc liên hệ hotline MB247 1900 545426 để được hỗ trợ.