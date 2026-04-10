Lãi suất tiền gửi chưa hạ nhiệt

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Văn Thư (ngụ phường An Hội Tây, TP HCM) cho biết vừa nhận được cuộc gọi của nhân viên một ngân hàng (NH) mời gửi tiền với lãi suất lên tới 8,2%/năm. Mức lãi suất này khiến ông bất ngờ bởi vài ngày trước chỉ 7,5%/năm. "Nhân viên NH tư vấn chỉ cần gửi từ 500.000 đồng, tôi sẽ được hưởng lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 1 - 5 tháng; 8,1%/năm kỳ hạn 6 tháng và cao nhất là 8,2%/năm với kỳ hạn 12 tháng" - ông kể.

Không chỉ chào mời gửi tiền lãi suất cao, một số NH còn phát hành chứng chỉ tiền gửi để huy động với lãi suất hết sức "hấp dẫn". Ví dụ, NH TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phát hành chứng chỉ tiền gửi trực tuyến qua VCB Digibank với mệnh giá từ 100.000 đồng, lãi suất 6 tháng là 7,5%/năm và 12 tháng là 7,9%/năm.

Khách hàng giao dịch tại một chi nhánh Vietcombank ở TP HCM .Ảnh: TẤN THẠNH

Trong khi đó, biểu lãi suất tiết kiệm thông thường của Vietcombank kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng hiện chỉ 3,5%/năm và 5,9%/năm. Như vậy, dòng tiền chảy vào chứng chỉ tiền gửi được trả mức sinh lời cao hơn từ 2 - 4 điểm %/năm. Dù quy định không được rút trước hạn song Vietcombank vẫn tăng tính thanh khoản bằng cách cho phép khách hàng bán lại chứng chỉ qua Công ty Chứng khoán VCBS ngay trên ứng dụng NH số.

NH Bản Việt (BVBank) cũng vừa tung ra chứng chỉ tiền gửi (mức tham gia tối thiểu 10 triệu đồng) với lãi suất 7,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,8%/năm với kỳ hạn 15 tháng. Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm thông thường của 2 kỳ hạn này tại BVBank chỉ chạm mốc 6,55%/năm và 6,75%/năm.

Gần đây nhất, ngày 9-4, NH TMCP Á Châu (ACB) đã phát hành chứng chỉ tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp với lãi suất 7,5%/năm. Sản phẩm được giao dịch 100% trên ứng dụng NH số ACB ONE BIZ, với số tiền đầu tư tối thiểu từ 10 triệu đồng...

Báo cáo chiến lược tháng 4-2026 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) thể hiện góc nhìn khá thận trọng về việc các NH tăng lãi suất huy động. Theo SHS, việc lãi suất tiền gửi tăng lên 9%-10%/năm chưa hẳn là hệ quả của sự bùng nổ nhu cầu tín dụng mà chủ yếu do thanh khoản cục bộ tại một số NH chưa thực sự ổn định.

"Nếu mặt bằng lãi suất tăng thêm 1%, tổng chi phí lãi vay toàn nền kinh tế có thể đội lên khoảng 184.000 tỉ đồng/năm" - các chuyên gia SHS ước tính, đồng thời cảnh báo áp lực này sẽ nhanh chóng "ăn" vào chi phí vốn của khối doanh nghiệp. Bên cạnh đó, yếu tố lạm phát đang dần ngấm vào nền kinh tế, thể hiện qua chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3-2026 tăng 4,65% so với cùng kỳ năm ngoái - mức cao nhất trong vòng 5 năm, chủ yếu do chi phí nhiên liệu tăng cao.

Trước áp lực kép từ lãi suất và lạm phát, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - NH, đề xuất bên cạnh các biện pháp hỗ trợ tài khóa như giảm thuế hay xả quỹ bình ổn xăng dầu, NH Nhà nước cần linh hoạt điều tiết dòng tiền trên thị trường liên NH.

"NH Nhà nước nên tăng cường hỗ trợ các NH thương mại vay mượn chéo, sử dụng linh hoạt các mức lãi suất điều hành để giảm tải áp lực đua lãi suất huy động trên thị trường dân cư, từ đó kìm giữ mặt bằng lãi suất chung" - ông Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh.

Mặt bằng lãi suất đang chịu sức ép Thông tin tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3-2026, Phó Thống đốc NH Nhà nước Phạm Thanh Hà cho rằng mặt bằng lãi suất đang chịu sức ép từ 2 yếu tố chính. Thứ nhất, sự cạnh tranh khốc liệt từ các kênh đầu tư thay thế từ cuối năm 2025, buộc NH phải tăng lãi suất để giữ dòng tiền. Thứ hai, tốc độ giải ngân tín dụng đang nhanh hơn tốc độ huy động vốn, đặc biệt khi toàn nền kinh tế đang dồn sức cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số. "Trong bối cảnh rủi ro toàn cầu hiện hữu, NH Nhà nước sẽ theo dõi sát sao dữ liệu kinh tế, chủ động phối hợp chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa, đồng thời sử dụng linh hoạt các công cụ hỗ trợ thanh khoản để duy trì sự ổn định của thị trường" - lãnh đạo NH Nhà nước nêu rõ.



