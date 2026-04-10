Có hơn 146.000 tỷ tiền gửi ngân hàng, tập đoàn này hưởng lợi rất lớn khi lãi suất huy động liên tục tăng

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) mới đây đã công bố báo cáo tài chính sau kiểm toán với tổng giá trị các khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn tại thời điểm ngày 31/12/2025 đạt 259.477 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 225.452 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng các khoản tiền gửi ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục.

Cụ thể, ở kỳ hạn ngắn, tiền gửi đạt gần 119.624 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 96.754 tỷ đồng cuối năm 2024. Bên cạnh đó, Bảo Việt còn nắm giữ hơn 26.951 tỷ đồng tiền gửi dài hạn. Như vậy, tổng quy mô tiền gửi ngân hàng của tập đoàn này lên tới xấp xỉ 146.500 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng tài sản.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, các khoản tiền gửi có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng của Bảo Việt có thời gian đáo hạn từ trên 3 tháng đến dưới 1 năm, với mức lãi suất tối đa lên tới khoảng 9%/năm.

Với đặc thù kinh doanh bảo hiểm, dòng tiền phí thu được thường được đầu tư vào các tài sản an toàn như tiền gửi và trái phiếu nhằm đảm bảo khả năng chi trả trong tương lai. Do đó, biến động của lãi suất thị trường có tác động trực tiếp đến hiệu quả đầu tư và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Trên thị trường, lãi suất huy động có xu hướng đi lên rõ rệt từ cuối năm 2025 và kéo dài sang đầu năm 2026. Trong đó, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất ở các kỳ hạn trung và dài, với mức lãi suất tăng từ mức 5 – 6% lên 7–8%/năm và thậm chí lên trên 9% đối với các khoản tiền gửi lớn.

Việc lãi suất huy động tăng trở lại không chỉ giúp gia tăng thu nhập lãi từ danh mục tiền gửi hiện hữu mà còn tạo điều kiện để Bảo Việt tái cơ cấu danh mục theo hướng tối ưu hóa lợi suất. Với quy mô tiền gửi lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, chỉ cần lãi suất tăng thêm 1 điểm % cũng có thể mang lại mức tăng đáng kể về thu nhập tài chính cho ông lớn bảo hiểm này.

Thực tế, trong năm 2025, hoạt động tài chính tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong cơ cấu lợi nhuận của Tập đoàn Bảo Việt khi mang về khoản lãi hơn 11.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính, doanh thu từ hoạt động tài chính của Bảo Việt đạt gần 14.040 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với mức 12.689 tỷ đồng của năm 2024. Riêng khoản lãi tiền gửi mang về tới 7.260 tỷ đồng trong năm 2025, tăng hơn 600 tỷ đồng so với năm trước. Đây là nguồn thu lớn nhất trong cơ cấu doanh thu tài chính, chiếm hơn 50% tổng doanh thu hoạt động tài chính của tập đoàn.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, vai trò của hoạt động tài chính – đặc biệt là lãi tiền gửi – được kỳ vọng sẽ tiếp tục là động lực quan trọng hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận của Bảo Việt trong thời gian tới.