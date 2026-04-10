Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng ngày 10/4

Trên thị trường quốc tế , giá vàng giao ngay ghi nhận lúc 7h00 giao dịch ở mức 4.761 USD/ounce, gần như đi ngang so với mức đóng cửa gần nhất.﻿

Trước đó, giá vàng đã tăng gần 1% trong phiên giao dịch hôm qua.﻿

Giá vàng tăng trong bối cảnh đồng đô la yếu hơn khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua sử dụng các loại tiền tệ khác.

"Đồng đô la yếu hơn đã giúp vàng lấy lại vị thế, nhưng thị trường vẫn thận trọng khi các nhà đầu tư cố gắng hiểu ý nghĩa của thỏa thuận ngừng bắn", Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết.

"Những tin tức về lệnh ngừng bắn đã tạo ra triển vọng rất tích cực cho giá vàng, nhưng giá đã giảm từ mức cao gần đây khi những “vết nứt” bắt đầu xuất hiện," ông nói thêm.

Israel đã ném bom thêm nhiều mục tiêu ở Lebanon, điều mà Tehran cho rằng phải được đưa vào thỏa thuận ngừng bắn, trong khi không có dấu hiệu nào cho thấy Iran đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa eo biển Hormuz.

Việc đàm phán đổ vỡ và chiến tranh tái bùng phát có thể đẩy giá năng lượng và lạm phát lên cao, buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Điều này có thể làm giảm sức hấp dẫn của vàng, một loại tài sản không sinh lời, mặc dù nó là công cụ phòng ngừa lạm phát truyền thống.

Morgan Stanley cho biết họ dự báo giá vàng sẽ ổn định trong suốt quý II trước khi phục hồi vào nửa cuối năm nay.

"Nếu tránh được việc tăng lãi suất, chúng tôi cho rằng giá vàng có thể phục hồi, trong khi việc giải quyết xung đột cũng sẽ hỗ trợ điều này, có khả năng tập trung trở lại vào vấn đề mất giá của tiền tệ pháp định", báo cáo cho biết thêm.

Thị trường cũng đang chờ đợi dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 3, dự kiến được công bố vào thứ Sáu.

Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang - đã tăng 2,8% trong 12 tháng tính đến tháng Hai, phù hợp với dự báo của thị trường, và có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong tháng Ba.

Tại thị trường trong nước , ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 10/4, giá vàng đi ngang so với mức đóng cửa hôm qua, khi các doanh nghiệp lớn chưa thay đổi bảng giá.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ và DOJI cùng được niêm yết ở mức 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải chào giá thấp hơn ở chiều mua vào, ở mức 167,5 – 171,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC và PNJ cùng niêm yết tại 168 – 171 triệu đồng/lượng. DOJI cao hơn nhẹ ở mức 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giữ mức 167,5 – 171,5 triệu đồng/lượng.