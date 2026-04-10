Một loạt ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi ngay sau cuộc họp với Thống đốc Phạm Đức Ấn

Ngay sau cuộc họp triển khai công tác ngân hàng do tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn chủ trì chiều 9-4, một loạt ngân hàng thương mại đã đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi theo cam kết.

Trong biểu lãi suất huy động cập nhật sáng 10-4, VPBank đã giảm lãi suất đối với khách hàng cá nhân ở nhiều kỳ hạn.

Cụ thể, các kỳ hạn gửi tiết kiệm trực tuyến từ 6 tháng trở lên, mức giảm từ 0,3 đến 0,5 điểm phần trăm so với trước đó (tùy kỳ hạn và số tiền gửi). Đơn cử, khách hàng gửi dưới 1 tỉ đồng tại VPBank kỳ hạn 10-24 tháng hiện chỉ còn hưởng lãi suất 6,3%/năm.

Mức lãi suất cao nhất áp dụng cho khoản tiền gửi từ 1 tỉ đồng trở lên là 6,6%/năm đối với các kỳ hạn từ 10 tháng trở lên, thấp hơn so với mức 7,1%/năm trước đó.

Tương tự, ABBank cũng công bố giảm lãi suất huy động sau cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước.

Theo đại diện ABBank, ngân hàng đã cắt giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn. Việc chủ động điều chỉnh nhằm thực hiện định hướng điều hành của cơ quan quản lý, đồng thời tạo dư địa giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tiếp cận vốn với chi phí hợp lý hơn.

Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) cũng triển khai giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, áp dụng cho các khoản tiền gửi mới trên toàn hệ thống từ ngày 10-4.

Đại diện SeABank cho biết việc giảm lãi suất huy động lần này là một phần trong cam kết của SeABank nhằm góp phần hỗ trợ phục hồi kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hài hòa lợi ích giữa phát triển kinh doanh và đồng hành cùng khách hàng.

Lãi suất gửi tiết kiệm bằng đầu giảm trở lại. Ảnh: Lam Giang

Tương tự, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay tới 1%/năm đối với cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời hạ lãi suất huy động tối đa 0,5%/năm.

Cụ thể, các kỳ hạn tiền gửi từ 1-6 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm/năm; kỳ hạn 7 tháng giảm 0,4 điểm phần trăm/năm; trong khi kỳ hạn 12 tháng giảm mạnh nhất, tới 0,5 điểm phần trăm/năm.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank, cho biết việc điều hành lãi suất phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng vốn, đồng thời ngân hàng luôn chủ động kiểm soát thanh khoản ổn định.

Theo ông Hưng, thời gian qua TPBank không chạy theo xu hướng tăng lãi suất thời gian qua mà duy trì mức hợp lý để giữ chân khách hàng và đảm bảo nguồn vốn. "Đợt sóng lãi suất cao vừa qua chỉ mang tính cục bộ trong ngắn hạn. Với sự điều phối và các công cụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, thị trường sẽ sớm ổn định trở lại" - ông Hưng nhận định.

Trước đó, chiều 9-4, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác ngành ngân hàng dưới sự chủ trì của tân Thống đốc Phạm Đức Ấn.

Tại cuộc họp, các ngân hàng thương mại thống nhất cao trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Theo đó, các ngân hàng cam kết đồng thuận giảm cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay trong thời gian tới. Lãnh đạo nhiều ngân hàng thương mại nhận định việc giảm lãi suất huy động ở các kỳ hạn trung và dài hạn sẽ giúp từng ngân hàng từng bước tối ưu chi phí vốn đầu vào. Qua đó, tạo dư địa để tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới.

Đây được xem là yếu tố quan trọng nhằm hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất - kinh doanh, đồng thời kích thích nhu cầu tín dụng phục vụ cả lĩnh vực sản xuất lẫn tiêu dùng.