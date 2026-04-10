Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
AGM Awards
xem chi tiết

H. Kim | 10-04-2026 - 11:13 AM | Tài chính - ngân hàng

ACB đón lượng cổ đông kỷ lục đến dự Đại hội

Chưa bao giờ Ban tổ chức phải kê thêm ghế ngồi ở ngoài hành lang như năm nay. Và cũng chưa bao giờ ghi nhận cổ đông đến đông từ sớm và ngồi lại đông đủ cho đến khi bế mạc đại hội.

Ngày 9/4, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Theo đó, các cổ đông đã đồng thuận thông qua tất cả các tờ trình, trong đó có kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận 2025, kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2026 và các kế hoạch cũng như chiến lược cho giai đoạn tiếp theo.

Các mức tăng trưởng đặt ra cho năm nay bao gồm: Tổng tài sản tăng trưởng 16%, dư nợ tín dụng tăng 16%, huy động vốn tăng 16%. Ngân hàng dự kiến tăng vốn thêm 13% tương đương 6.600 tỷ đồng lên trên 58.000 tỷ.

Lợi nhuận trước thuế đặt mục tiêu đạt 22.338 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2025. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục duy trì mức thấp.

Dự kiến trong tháng 5 và tháng 6 tới, ACB sẽ hoàn tất chia cổ tức cho cổ đông, sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý, với tổng mức chia 20%. Trong đó mức chia 7% bằng tiền mặt dự kiến thực hiện ngay trong tuần cuối tháng 5 hoặc tuần đầu tháng 6.

Đáng chú ý, tại Đại hội cổ đông thường niên năm nay ACB đón nhận số lượng cổ đông đến dự đông kỷ lục với hơn 1.070 người tại thời điểm bỏ phiếu thông qua các tờ trình. Trước đó ngay đầu giờ khai mạc đã có gần 700 người tới.

Cổ đông đến từ sớm để làm thủ tục tham dự Đại hội

Theo chia sẻ của Ban tổ chức, đây là đại hội ghi nhận số người dự đông nhất. "Chưa bao giờ Ban tổ chức phải kê thêm ghế ngồi ở ngoài hành lang như năm nay. Và cũng chưa bao giờ ghi nhận cổ đông đến đông từ sớm và ngồi lại đông đủ cho đến khi bế mạc đại hội" – một vị trong Ban tổ chức nói.


Tại Đại hội ngày hôm qua của ACB cũng ghi nhận rất nhiều ý kiến chất vấn và đóng góp của cổ đông liên quan tới tất cả hoạt động của nhà băng này, chẳng hạn chiến lược C1425, vấn đề cổ tức, việc thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ, tác động của bối cảnh kinh tế toàn cầu đến hoạt động của ACB năm nay…

Cổ đông chất vấn

Chủ tịch Trần Hùng Huy và Tổng giám đốc Từ Tiến Phát đã trả lời tất cả các câu hỏi và vấn đề của cổ đông quan tâm và được cổ đông đánh giá cao chất lượng chất vấn. “Tôi thấy Chủ tịch đã trả lời thoả đáng và chúng tôi luôn tin tưởng, ủng hộ ban lãnh đạo ngân hàng” – một cổ đông từ Hà Nội bay vào Tp.HCM tham dự Đại hội chia sẻ.

Tại Đại hội, chủ tịch Trần Hùng Huy cũng có bài phát biểu dài 7 phút chia sẻ tâm tư với cổ đông, thể hiện quyết tâm sẽ tiếp tục đưa ACB phát triển, và khẳng định dù bất kỳ chiến lược hay kế hoạch kinh doanh nào cũng luôn vì lợi ích cao nhất của cổ đông.


﻿

H. Kim

Nhịp sống thị trường

XEM
10:10 , 10/04/2026
08:25 , 10/04/2026
06:35 , 10/04/2026
06:25 , 10/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên