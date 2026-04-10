KienlongBank công bố giảm lãi suất cho vay đến 1%/năm kể từ hôm nay 10/4

Chính sách giảm lãi suất cho vay được áp dụng linh hoạt theo từng nhóm khách hàng, ưu tiên doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất và xuất nhập khẩu.

Động thái này được triển khai trên nền tảng nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu nguồn lực, qua đó giúp KienlongBank có thêm dư địa để đồng hành dài hạn cùng khách hàng. Việc cải thiện nội lực, từ vận hành đến sử dụng vốn, cho phép ngân hàng duy trì mặt bằng lãi suất cạnh tranh một cách nhất quán, thay vì chỉ dựa vào các điều chỉnh ngắn hạn.

Song hành với việc giảm lãi suất cho vay, KienlongBank chủ động điều chỉnh lãi suất huy động đối với tiền gửi VND của khách hàng cá nhân trên cả kênh quầy và trực tuyến.

Mặt bằng lãi suất ở nhiều kỳ hạn được điều chỉnh giảm, trong đó các kỳ hạn từ 1–6 tháng giảm 0,2%/năm, kỳ hạn 7 tháng giảm 0,4%/năm và kỳ hạn 12 tháng ghi nhận mức giảm cao nhất lên đến 0,5%/năm. Các kênh huy động số được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số một cách toàn diện.

KienlongBank cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng. Quy trình tín dụng được đơn giản hóa, thời gian phê duyệt được rút ngắn, cùng với đó là việc thiết kế các gói tài chính linh hoạt theo từng nhu cầu cụ thể.

Trước đó, KienlongBank đã triển khai chương trình tín dụng quy mô 3.000 tỷ đồng cho khách hàng cá nhân trong năm 2026, với mức ưu đãi lãi suất và chính sách linh hoạt theo từng nhu cầu. Không chỉ dừng lại ở mức lãi suất ưu đãi ban đầu, chương trình còn áp dụng cơ chế giảm biên độ lãi suất lên đến 1%/năm, thậm chí 1,2%/năm đối với một số nhóm khách hàng, qua đó giúp tối ưu chi phí tài chính trong dài hạn. Cách tiếp cận này thể hiện rõ định hướng "Kết nối" của KienlongBank – không chỉ kết nối nguồn vốn với nhu cầu trước mắt mà còn đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời tài chính.

Việc chủ động giảm lãi suất lần này đồng thời phù hợp với định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn trong việc ổn định mặt bằng lãi suất và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, qua đó tạo sự cộng hưởng giữa chính sách vĩ mô và hành động từ hệ thống ngân hàng.