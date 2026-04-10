Thống đốc Phạm Đức Ấn: Việc ổn định mặt bằng lãi suất, đảm bảo an toàn hệ thống và nâng cao chất lượng tín dụng là những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thống đốc NHNN và ông Phạm Đức Ấn - Thống đốc NHNN nhiệm kỳ 2026 - 2031 ký biên bản bàn giao công tác ngân hàng. (Ảnh: SBV)

Chiều ngày 9/4/2026, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Lễ bàn giao công tác ngân hàng giữa bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thống đốc NHNN và ông Phạm Đức Ấn - Thống đốc NHNN nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lễ bàn giao được tổ chức sau khi Quốc hội hoàn tất công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo NHNN. Cụ thể, ngày 6/4/2026, Quốc hội khóa XVI đã bầu bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc NHNN giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội; tiếp đó, ngày 8/4/2026, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Phạm Đức Ấn giữ chức Thống đốc NHNN nhiệm kỳ 2026–2031.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, nhiệm kỳ vừa qua, ngành Ngân hàng đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, toàn hệ thống đã nỗ lực vượt qua, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chúc mừng ông Phạm Đức Ấn được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ tin tưởng giao trọng trách, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực ngân hàng, cùng quá trình công tác và đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại tỉnh Quảng Ninh, Đà Nẵng, Thống đốc Phạm Đức Ấn sẽ phát huy tốt vai trò người đứng đầu, cùng tập thể Ban lãnh đạo, Ban Thường vụ và toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị mới, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành Ngân hàng, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã tin tưởng giao nhiệm vụ; đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của Phó Chủ tịch Quốc hội - nguyên Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cùng Ban lãnh đạo NHNN trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt trong giai đoạn nhiều biến động, qua đó để lại những bài học quý giá cho toàn ngành.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thống đốc nhấn mạnh, bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế tiếp tục tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, với các yếu tố biến động nhanh và khó lường, điều này đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Trong bối cảnh đó, ngành Ngân hàng cần tiếp tục nâng cao năng lực điều hành, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững. Việc ổn định mặt bằng lãi suất, đảm bảo an toàn hệ thống và nâng cao chất lượng tín dụng được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn khẳng định sẽ cùng tập thể Ban lãnh đạo và toàn ngành phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, linh hoạt trong điều hành; tiếp tục hoàn thiện thể chế, áp dụng các chuẩn mực quốc tế, nâng cao tính minh bạch... Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.