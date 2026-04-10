Đón sóng nâng hạng, một ngân hàng muốn niêm yết cổ phiếu trên HoSE trong năm 2026

Mạnh Đức | 10-04-2026 - 11:46 AM | Tài chính - ngân hàng

Trong năm 2026, Ban lãnh đạo ngân hàng này dự báo tình hình kinh tế sẽ tiếp tục khó khăn cùng với những bất ổn địa chính trị thế giới. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị nhận thấy việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng và tình hình kinh doanh năm 2026 sẽ được cải thiện mạnh.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - Mã: BVB) mới đây đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 với nhiều nội dung đáng chú ý.

Một nội dung quan trọng là việc xin ý kiến cổ đông về việc chuyển giao dịch cổ phiếu BVB từ UPCoM sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán (HOSE). Vấn đề này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 phê duyệt, tuy nhiên, do bối cảnh thị trường không thuận lợi cũng như một số yếu tố khách quan khác BVBank vẫn chưa thực hiện được các thủ tục liên quan đến việc chuyển sàn giao dịch.

Trong năm 2026, Ban lãnh đạo BVBank dự báo tình hình kinh tế sẽ tiếp tục khó khăn cùng với những bất ổn địa chính trị thế giới. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị nhận thấy việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng và tình hình kinh doanh năm 2026 của BVBank sẽ được cải thiện mạnh. Do đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và có cơ sở tiếp tục thực hiện thủ tục niêm yết cổ phiếu tại HOSE, Hội đồng quản trị Ngân BVBank trình ĐHĐCĐ tiếp tục thông qua việc hủy giao dịch cổ phiếu BVB trên sàn giao dịch UpCOM và đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của ngân hàng trên sàn HOSE.

Cùng với với kế hoạch niêm yết cổ phiếu, Ban lãnh đạo BVBank cũng dự kiến trình đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng, tăng 34% so với mức lợi nhuận 522 tỷ đồng năm 2025.

Dư nợ cấp tín dụng tăng 18% lên 92.552 tỷ đồng, phụ thuộc vào phê duyệt của Ngân hàng nhà nước và sẽ là chỉ tiêu tác động chính đến các chỉ tiêu còn lại. Tổng tài sản ngân hàng ước đạt 155.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước. Huy động khách hàng tăng 14% so với mức thực hiện năm 2025 lên 111.686 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.

Tại đại hội, Hội đồng quản trị cũng trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ đã đề ra nhưng chưa thực hiện được trong năm 2025 (đã được ĐHĐCĐ phê duyệt).

Theo đó, BVBank sẽ phát hành 320,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 2:1 để tăng vốn điều lệ thêm 3.204 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn cho vay. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Ngoài ra, ngân hàng sẽ tăng vốn thêm 300 tỷ đồng thông qua phát hành 30 triệu cổ phiếu ESOP. Nếu hoàn thành cả 2 đợt phát hành trên, BVBank dự kiến tăng vốn điều lệ từ 6.408 tỷ đồng lên 9.912 tỷ đồng, tương đương tăng 55%.

Về phương án phân phối lợi nhuận, trong năm 2025, lợi nhuận giữ lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định của BVBank còn gần 337 tỷ đồng. Ngân hàng chưa có kế hoạch trả cổ tức.

Mạnh Đức

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng ngày 10/4

Bộ Tài chính cảnh báo: Lộ diện 400 doanh nghiệp nghìn tỷ nhưng không thấy… lãi

ACB đón lượng cổ đông kỷ lục đến dự Đại hội

KienlongBank công bố giảm lãi suất cho vay đến 1%/năm kể từ hôm nay 10/4

Techcombank cảnh báo đến người nhận được tin nhắn này

Lãi suất tiền gửi chưa hạ nhiệt

