VNPAY cùng Vietbank hỗ trợ hộ kinh doanh tổng hợp doanh thu, kê khai thuế đơn giản

Hộ kinh doanh tìm cách thích ứng trước yêu cầu mới

Thực tế cho thấy, nhiều hộ kinh doanh vẫn đang vận hành theo phương thức thủ công, đặc biệt trong khâu ghi chép và tổng hợp doanh thu. Khi bước vào kỳ kê khai thuế, việc đối soát số liệu từ nhiều nguồn khác nhau trở thành áp lực không nhỏ, nhất là trong bối cảnh chi phí kinh doanh liên tục gia tăng.

Chị Thanh Quyên, 28 tuổi - Chủ một quán chè tại Hà Nội chia sẻ, cửa hàng hoạt động theo nhiều ca, mỗi ngày có hàng trăm giao dịch. "Doanh thu đến từ nhiều nguồn, mỗi ca lại ghi chép khác nhau nên cuối tháng tổng hợp rất dễ sai lệch. Có lúc phải ngồi rà soát lại nhiều lần, mất gấp đôi, gấp ba thời gian mà vẫn chưa chắc đã đúng", chủ quán nói.

Những băn khoăn này không chỉ ảnh hưởng đến việc kê khai thuế mà còn tác động trực tiếp đến quá trình vận hành và tâm lý kinh doanh. Trong khi đó, người bán vẫn cần duy trì hoạt động, đảm bảo doanh thu và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Hộ kinh doanh tìm giải pháp số để thích ứng với quy định mới về nộp thuế.

VNPAY và Vietbank triển khai giải pháp nộp thuế số toàn diện

Trước thực tế đó, nhiều hộ kinh doanh và doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm các giải pháp số hỗ trợ quản lý với tiêu chí dễ sử dụng, thao tác đơn giản và tiết kiệm chi phí. Nhu cầu đặt ra là một công cụ có thể tích hợp toàn bộ quy trình trên cùng một thiết bị – từ bán hàng, ghi nhận giao dịch đến tổng hợp doanh thu và kê khai thuế – phù hợp với người không rành về công nghệ.

Nhằm đáp ứng nhu cầu này, ngày 09/04, VNPAY và Vietbank ký kết hợp tác triển khai đồng bộ giải pháp từ thanh toán số đến nộp thuế số, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp quản lý dữ liệu minh bạch, vận hành chuyên nghiệp và thực hiện nghĩa vụ thuế thuận tiện hơn.

Chia sẻ tại buổi lễ, đại diện Ngân hàng Vietbank cho biết: "Khi hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ được tiếp cận các công cụ quản lý tài chính, thanh toán, thuế một cách thuận tiện, hoạt động kinh doanh của họ được nâng cao hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế nói chung. Chúng tôi tin rằng Vietbank phối hợp cùng VNPAY triển khai bộ giải pháp tích hợp từ thanh toán, quản lý doanh thu, hóa đơn điện tử đến kê khai, nộp thuế trên cùng một nền tảng, sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí, quản lý hiệu quả hơn và từng bước chuyển đổi sang mô hình kinh doanh hiện đại, bền vững."

Về phía đơn vị cung cấp công nghệ, đại diện VNPAY: "Chúng tôi tin rằng, khi giải pháp này được triển khai đồng bộ, khách hàng không chỉ tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí đầu tư và nhân sự vận hành mà còn chủ động trong việc quản lý dòng tiền và tuân thủ các quy định về thuế hiện hành. Quan trọng hơn, đây sẽ là bước đệm giúp hộ kinh doanh, doanh nghiệp từng bước xây dựng nền tảng số vững chắc, chuyên nghiệp theo chuẩn hiện đại và sẵn sàng hội nhập vào nền kinh tế số."

Theo đó, khi giao dịch phát sinh thông qua các hình thức thanh toán số như VNPAY-QR, SmartPOS, PhonePOS, toàn bộ doanh thu sẽ được hệ thống tự động ghi nhận và tổng hợp. Dữ liệu được lưu trữ rõ ràng, giúp người bán dễ dàng theo dõi và đối chiếu khi cần thiết. Đến cuối kỳ, thông tin đã sẵn sàng để phục vụ kê khai và nộp thuế, hạn chế sai sót và giảm đáng kể thời gian xử lý thủ công.

Đáng chú ý, trọn bộ giải pháp nộp thuế số được miễn phí đến hết năm 2028, bao gồm cả hóa đơn điện tử và chữ ký số, không giới hạn số lượng hóa đơn. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp người bán giảm bớt áp lực chi phí trong giai đoạn chuyển đổi.

Giải pháp được thiết kế với giao diện đơn giản, tích hợp trên một thiết bị duy nhất là điện thoại thông minh, phù hợp với thói quen sử dụng của phần lớn hộ kinh doanh. Người dùng không cần đầu tư thêm thiết bị hay nhân sự, đồng thời có thể thực hiện toàn bộ quy trình một cách liền mạch.

Doanh nghiệp chủ động tìm kiếm giải pháp để tổng hợp doanh thu, kê khai thuế thuận tiện hơn.

Trong bối cảnh yêu cầu quản lý ngày càng rõ ràng, việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp đáp ứng quy định mà còn nâng cao hiệu quả vận hành. Với sự phối hợp giữa VNPAY và Vietbank, người bán có thêm công cụ để chủ động quản lý doanh thu, giảm thiểu sai sót và hoàn thiện quy trình kê khai thuế theo hướng đơn giản, dễ thực hiện hơn.

Giải pháp hướng tới việc tối ưu các thao tác quen thuộc, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp từng bước thích ứng với môi trường kinh doanh số. Để tìm hiểu về trọn bộ giải pháp thanh toán và nộp thuế số, khách hàng có thể liên hệ chi nhánh Vietbank gần nhất, hoặc liên hệ qua hotline của VNPAY *3388 để được cung cấp thêm thông tin chi tiết.