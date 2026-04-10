Ký hợp đồng mua bán nợ để đòi nợ thuê, cưỡng đoạt 70 tỷ





"Doanh nghiệp" mua bán nợ và những hợp đồng chỉ tồn tại trên giấy

Những bản hợp đồng mua bán nợ tưởng như hợp pháp. Nhưng phía sau, cơ quan điều tra xác định đó chỉ là cách hợp thức hóa một hoạt động khác.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh về điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) đã làm rõ hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" của một nhóm đối tượng thuộc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín.

Các hành vi này xảy ra tại phường Tam Long và khu vực chợ Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh. Theo kết quả điều tra, Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín do Hồ Minh Đạt (SN 1972) làm Giám đốc, cùng vợ là Nguyễn Thị Giang và nhiều nhân viên đã tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.

Nhóm này sử dụng danh nghĩa "hợp đồng mua bán nợ" để hợp thức hóa hoạt động, thực chất là đòi nợ thuê với tỷ lệ ăn chia từ 30% đến 50%.

Thông qua mối quan hệ với Nguyễn Trung Đức (SN 1978), nhóm của Đạt nhận đòi khoản nợ khoảng 70 tỷ đồng cho bà N.T.B.T từ bà T.T.B.B. Sau khi ký kết hợp đồng giả cách, các đối tượng liên tục tìm đến nhà riêng và cơ sở kinh doanh của bà B để chửi bới, đe dọa, gây áp lực tinh thần, buộc trả nợ.

Những cuộc "bao vây" liên tục để đe doạ, cưỡng đoạt tài sản

Từ cuối tháng 7/2025 đến đầu tháng 10/2025, nhóm này huy động nhiều người, mặc đồng phục công ty, để lộ hình xăm, di chuyển bằng ô tô đến trước nhà và cửa hàng của nạn nhân. Các đối tượng tụ tập đông người, lớn tiếng đe dọa, cản trở hoạt động kinh doanh.

Không dừng lại ở đó, một số đối tượng còn có hành vi hành hung, đập phá tài sản, uy hiếp tinh thần người thân và nhân viên nhằm ép buộc trả tiền. Đáng chú ý, nhóm này không hoạt động đơn lẻ. Các đối tượng chia thành nhiều nhóm, thay phiên nhau bám địa bàn. Sức ép được duy trì liên tục trong thời gian dài, khiến bị hại rơi vào trạng thái hoang mang, cuộc sống và hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Khởi tố 9 bị can, tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Đức về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can gồm: Hồ Minh Đạt, Nguyễn Thị Giang, Đặng Viết Dũng, Nguyễn Khắc Trung, Hoàng Văn Cường, Đặng Thanh Vương, Hồ Quang Vinh và Trần Văn Hòa về cùng hành vi trên.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan, trong đó có một số đối tượng đang bỏ trốn. Vật chứng thu giữ gồm nhiều hợp đồng mua bán nợ, con dấu công ty, đồng phục sử dụng khi đi đòi nợ và phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội.