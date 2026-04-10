Sacombank hưởng ứng chủ trương giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước

Động thái này phù hợp với chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc kéo giảm mặt bằng lãi suất thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn với chi phí hợp lý trong giai đoạn nền kinh tế đang nỗ lực duy trì đà tăng trưởng.

Việc điều chỉnh áp dụng đồng thời trên cả hai chiều huy động và cho vay cũng phản ánh cách tiếp cận hài hòa của SACOMBANK trong việc cân đối quyền lợi hợp lý của người gửi tiền và giảm bớt áp lực chi phí vốn cho người vay, đặc biệt là nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đại diện SACOMBANK cho biết: "Đây là bước đi cụ thể trong định hướng điều hành lãi suất linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường và quản trị nguồn vốn thận trọng mà SACOMBANK đã theo đuổi nhất quán qua nhiều năm. Ngân hàng luôn xác định rằng hoạt động kinh doanh hiệu quả và trách nhiệm với cộng đồng không phải hai mục tiêu đối lập mà cần được cân đối hài hòa"

Trên thực tế, chính sách lãi suất của SACOMBANK luôn được vận hành theo nguyên tắc minh bạch và tuân thủ quy định. Không chỉ niêm yết biểu lãi suất huy động và phí dịch vụ công khai tại quầy và trực tuyến, SACOMBANK còn tập trung điều hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ và thương mại xuất nhập khẩu.

Báo cáo tài chính năm 2025 của SACOMBANK cũng ghi nhận biên lãi ròng (NIM) ở mức 2,86%, phản ánh sự chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay ở mức hợp lý, ổn định.

Trong thời gian tới, SACOMBANK cho biết sẽ tiếp tục bám sát định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, triển khai các chính sách lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, góp phần vào mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.