Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sacombank hưởng ứng chủ trương giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước

Kim Ngân | 10-04-2026 - 20:13 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngay sau cuộc họp triển khai công tác ngân hàng ngày 9/4/2026 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn chủ trì, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) thực hiện điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất huy động và lãi suất cho vay trên nhiều kỳ hạn từ ngày 10/4/2026.

Động thái này phù hợp với chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc kéo giảm mặt bằng lãi suất thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn với chi phí hợp lý trong giai đoạn nền kinh tế đang nỗ lực duy trì đà tăng trưởng.

Việc điều chỉnh áp dụng đồng thời trên cả hai chiều huy động và cho vay cũng phản ánh cách tiếp cận hài hòa của SACOMBANK trong việc cân đối quyền lợi hợp lý của người gửi tiền và giảm bớt áp lực chi phí vốn cho người vay, đặc biệt là nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đại diện SACOMBANK cho biết: "Đây là bước đi cụ thể trong định hướng điều hành lãi suất linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường và quản trị nguồn vốn thận trọng mà SACOMBANK đã theo đuổi nhất quán qua nhiều năm. Ngân hàng luôn xác định rằng hoạt động kinh doanh hiệu quả và trách nhiệm với cộng đồng không phải hai mục tiêu đối lập mà cần được cân đối hài hòa"

Trên thực tế, chính sách lãi suất của SACOMBANK luôn được vận hành theo nguyên tắc minh bạch và tuân thủ quy định. Không chỉ niêm yết biểu lãi suất huy động và phí dịch vụ công khai tại quầy và trực tuyến, SACOMBANK còn tập trung điều hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ và thương mại xuất nhập khẩu.

Báo cáo tài chính năm 2025 của SACOMBANK cũng ghi nhận biên lãi ròng (NIM) ở mức 2,86%, phản ánh sự chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay ở mức hợp lý, ổn định.

Trong thời gian tới, SACOMBANK cho biết sẽ tiếp tục bám sát định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, triển khai các chính sách lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, góp phần vào mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Kim Ngân

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng ngày 10/4: SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng ngày 10/4: SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng Nổi bật

Bộ Tài chính cảnh báo: Lộ diện 400 doanh nghiệp nghìn tỷ nhưng không thấy… lãi

Bộ Tài chính cảnh báo: Lộ diện 400 doanh nghiệp nghìn tỷ nhưng không thấy… lãi Nổi bật

LPBank giảm lãi suất huy động, triển khai hạ lãi suất cho vay theo định hướng của NHNN

LPBank giảm lãi suất huy động, triển khai hạ lãi suất cho vay theo định hướng của NHNN

18:26 , 10/04/2026
BVBank điều chỉnh giảm lãi suất huy động từ ngày 11/4

BVBank điều chỉnh giảm lãi suất huy động từ ngày 11/4

17:39 , 10/04/2026
Ký hợp đồng mua bán nợ để đòi nợ thuê, cưỡng đoạt 70 tỷ

Ký hợp đồng mua bán nợ để đòi nợ thuê, cưỡng đoạt 70 tỷ

17:21 , 10/04/2026
Phải khai báo khi mang từ 300g vàng nhập cảnh Việt Nam

Phải khai báo khi mang từ 300g vàng nhập cảnh Việt Nam

16:33 , 10/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên