Bắt giám đốc công ty mua bán nợ “có tiếng” tại TP.HCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc một công ty mua bán nợ cùng nhiều đồng phạm để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, hé lộ phương thức hoạt động núp bóng doanh nghiệp nhưng mang đậm tính chất “xã hội đen”.

Theo kết quả điều tra, Hồ Minh Đạt (SN 1972) - Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín cùng vợ là Nguyễn Thị Giang và nhiều nhân viên đã tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.

Bị can Hồ Minh Đạt tại cơ quan Công an (ảnh BCA)

Nhóm này sử dụng các “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động, thực chất là đứng ra thu hồi nợ với mức ăn chia từ 30% đến 50% giá trị khoản nợ.

Đáng chú ý, thông qua mối quan hệ với Nguyễn Trung Đức, nhóm của Đạt nhận xử lý khoản nợ khoảng 70 tỷ đồng.

Sau khi ký kết hợp đồng mang tính giả cách, các đối tượng liên tục kéo đến nhà riêng và cơ sở kinh doanh của nạn nhân để gây áp lực bằng cách chửi bới, đe dọa, thậm chí uy hiếp tinh thần nhằm buộc trả tiền.

Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 10/2025, hoạt động của nhóm này diễn ra có tổ chức và liên tục.

Nhiều đối tượng mặc đồng phục công ty, di chuyển bằng ô tô, tụ tập đông người trước nhà và cửa hàng của bị hại, lớn tiếng đe dọa, cản trở việc kinh doanh. Một số trường hợp còn xảy ra hành vi hành hung, đập phá tài sản, khiến nạn nhân rơi vào trạng thái hoang mang kéo dài.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan như hợp đồng mua bán nợ, con dấu công ty, đồng phục và phương tiện phục vụ hoạt động đòi nợ.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra (ảnh BCA)

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Minh Đạt cùng 8 bị can khác về cùng hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, riêng Nguyễn Trung Đức bị xử lý theo khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, trong đó có một số nghi phạm đã bỏ trốn.