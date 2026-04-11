Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt giám đốc công ty mua bán nợ “có tiếng” tại TP.HCM

Theo Phương Anh | 11-04-2026 - 19:00 PM | Tài chính - ngân hàng

Đối tượng này bị bắt vì núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để tổ chức đòi nợ thuê, sử dụng các thủ đoạn đe dọa, uy hiếp tinh thần.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc một công ty mua bán nợ cùng nhiều đồng phạm để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, hé lộ phương thức hoạt động núp bóng doanh nghiệp nhưng mang đậm tính chất “xã hội đen”.

Theo kết quả điều tra, Hồ Minh Đạt (SN 1972) - Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín cùng vợ là Nguyễn Thị Giang và nhiều nhân viên đã tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.

Bắt giám đốc công ty mua bán nợ “có tiếng” tại TP.HCM- Ảnh 1.

Bị can Hồ Minh Đạt tại cơ quan Công an (ảnh BCA)

Nhóm này sử dụng các “hợp đồng mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động, thực chất là đứng ra thu hồi nợ với mức ăn chia từ 30% đến 50% giá trị khoản nợ.

Đáng chú ý, thông qua mối quan hệ với Nguyễn Trung Đức, nhóm của Đạt nhận xử lý khoản nợ khoảng 70 tỷ đồng.

Sau khi ký kết hợp đồng mang tính giả cách, các đối tượng liên tục kéo đến nhà riêng và cơ sở kinh doanh của nạn nhân để gây áp lực bằng cách chửi bới, đe dọa, thậm chí uy hiếp tinh thần nhằm buộc trả tiền.

Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 10/2025, hoạt động của nhóm này diễn ra có tổ chức và liên tục.

Nhiều đối tượng mặc đồng phục công ty, di chuyển bằng ô tô, tụ tập đông người trước nhà và cửa hàng của bị hại, lớn tiếng đe dọa, cản trở việc kinh doanh. Một số trường hợp còn xảy ra hành vi hành hung, đập phá tài sản, khiến nạn nhân rơi vào trạng thái hoang mang kéo dài.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan như hợp đồng mua bán nợ, con dấu công ty, đồng phục và phương tiện phục vụ hoạt động đòi nợ.

Bắt giám đốc công ty mua bán nợ “có tiếng” tại TP.HCM- Ảnh 2.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra (ảnh BCA)

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Minh Đạt cùng 8 bị can khác về cùng hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, riêng Nguyễn Trung Đức bị xử lý theo khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, trong đó có một số nghi phạm đã bỏ trốn.

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng ngày 11/4

Trải nghiệm đặc quyền dành riêng cho khách hàng ưu tiên của VIB

Giảm lãi suất ngân hàng: Dư địa ra sao, ưu tiên lĩnh vực nào?

16:57 , 11/04/2026
LPBank kết nối doanh nghiệp Đồng bằng Sông Cửu Long, thúc đẩy phát triển bền vững

16:30 , 11/04/2026
Chuyên gia UOB: Việt Nam đứng trước cơ hội hưởng lợi từ sự tái cấu trúc thương mại toàn cầu, song đa dạng hóa và nâng cấp chuỗi giá trị là yếu tố quyết định

12:45 , 11/04/2026
Techcombank – đối tác tài chính hàng đầu đồng hành cùng SME kiến tạo “Việt Nam mới”

11:05 , 11/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên