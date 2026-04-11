Techcombank – đối tác tài chính hàng đầu đồng hành cùng SME kiến tạo “Việt Nam mới”

SME – những mảnh ghép không thể thiếu trong hành trình tăng tốc phát triển của Việt Nam

Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư công, phát triển hạ tầng, mở rộng khu công nghiệp, phát triển các khu đô thị và tăng cường thu hút dòng vốn FDI, song song với thúc đẩy chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng.

Chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp, SME hiện diện ở hầu hết các mắt xích của chuỗi giá trị, từ việc tham gia đấu thầu những gói thầu xây dựng dự án hạ tầng, bất động sản quy mô vừa và nhỏ, đến các nhà thầu phụ, doanh nghiệp cung ứng vật liệu, thiết bị, dịch vụ xây dựng, logistics và vận tải hỗ trợ. Mỗi SME đều góp phần bảo đảm tiến độ và hiệu quả của các công trình hạ tầng, khu công nghiệp và đô thị trên khắp cả nước.

Thực tế cho thấy, Chính phủ cũng đang đẩy mạnh cơ chế để SME tham gia sâu hơn, mở ra cơ hội để doanh nghiệp nội địa từng bước phát triển và nâng cao năng lực. Tuy nhiên, phía sau những công trình hạ tầng và dự án quy mô lớn là một chuỗi cung ứng phức tạp, nơi dòng tiền, tiến độ và năng lực tài chính của từng mắt xích đều có tác động đến toàn cục.

Bài toán đặt ra không chỉ là "có cơ hội tham gia hay không", mà là làm thế nào để SME có đủ nền tảng tài chính và năng lực vận hành nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của dự án.

Trước áp lực về dòng tiền và tiến độ khắt khe, vai trò của ngân hàng ngày càng mở rộng, không chỉ dừng lại ở việc cung cấp tín dụng đơn lẻ mà còn trở thành đối tác tài chính chiến lược, tham gia điều phối dòng vốn, bảo lãnh nghĩa vụ và tối ưu dòng tiền trong toàn chuỗi cung ứng. Đây là nền tảng quan trọng giúp SME – dù ở khâu đấu thầu, thi công, cung ứng hay logistics có thể tham gia hiệu quả và bền vững vào công cuộc kiến thiết quốc gia.

Tốc độ phát hành bảo lãnh siêu tốc dẫn đầu thị trường trong 1 giờ

Với định hướng đồng hành dài hạn cùng cộng đồng SME kiến tạo "Việt Nam mới", Techcombank – một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam đã phát triển hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện, được "may đo" theo nhu cầu của SME, đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia dự án hạ tầng, bất động sản và chuỗi cung ứng trọng điểm.

Một trong những điểm nhấn là giải pháp bảo lãnh siêu tốc với thời gian phát hành chỉ trong vòng một giờ – thuộc nhóm nhanh nhất thị trường hiện nay. Giải pháp giúp doanh nghiệp kịp thời hoàn thiện hồ sơ, chủ động tham gia các gói thầu có yêu cầu tiến độ gấp.

Bên cạnh đó, Techcombank áp dụng chính sách miễn phí bảo lãnh dự thầu, hỗ trợ SME tiết giảm chi phí ngay từ giai đoạn tiếp cận dự án. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng, việc giảm áp lực chi phí ban đầu được xem là lợi thế đáng kể, góp phần nâng cao khả năng trúng thầu của doanh nghiệp.

Giải pháp cấp tín dụng nhanh chóng không cần tài sản đảm bảo

Song song với bảo lãnh, Techcombank triển khai giải pháp tín dụng ứng vốn nhanh không cần tài sản đảm bảo, với tỷ lệ ký quỹ có thể lên tới 0%* theo chính sách từng thời kỳ. Giải pháp mang lại nguồn lực tài chính linh hoạt, giúp SME bổ sung vốn lưu động, đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính trong quá trình triển khai dự án mà không phải "chôn" vốn vào tài sản bảo đảm – vốn là rào cản phổ biến đối với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Việc tiếp cận vốn nhanh và linh hoạt giúp doanh nghiệp duy trì dòng tiền ổn định trong suốt vòng đời dự án, từ giai đoạn trúng thầu, thi công cho đến nghiệm thu và thanh toán.

Chuyển đổi số hiệu quả và dễ dàng giúp giảm thiểu chi phí và thời gian vận hành

Không chỉ tập trung vào bài toán vốn, Techcombank còn đẩy mạnh các giải pháp chuyển đổi số nhằm hỗ trợ SME nâng cao hiệu quả vận hành. Thông qua nền tảng Techcombank Business và dịch vụ bảo lãnh trực tuyến kết nối với Cổng mua sắm công quốc gia, doanh nghiệp có thể giảm đáng kể thời gian xử lý thủ tục, tối ưu chi phí và nâng cao tính chủ động trong quản lý tài chính.

Các sản phẩm bổ trợ như thẻ tín dụng doanh nghiệp cũng giúp SME linh hoạt hơn trong thanh toán, hỗ trợ quản lý chi tiêu và dòng tiền ngắn hạn trong quá trình triển khai dự án.

Chia sẻ về định hướng đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, ông Henry Lam – Giám đốc Cao cấp Ngân hàng số Bán lẻ, Techcombank cho biết: "Mỗi doanh nghiệp SME là một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh phát triển của "Việt Nam mới". Thông qua việc đồng hành cùng doanh nghiệp từ tiếp cận cơ hội, triển khai dự án đến vận hành bền vững, Techcombank mong muốn trở thành đối tác lâu dài giúp doanh nghiệp tăng trưởng, tối ưu vận hành, và nâng cao năng lực cạnh tranh, phù hợp với định hướng của Chính phủ trong việc phát huy vai trò trung tâm của khối doanh nghiệp tư nhân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước."

Với sự thấu hiểu đặc thù ngành và nhu cầu tài chính theo từng giai đoạn dự án, Techcombank tập trung đồng hành cùng hai nhóm SME trọng tâm: các doanh nghiệp trực tiếp tham gia đấu thầu dự án hạ tầng, bất động sản; và các nhà thầu, nhà cung ứng trong chuỗi giá trị của các công trình trọng điểm. Thông qua việc kết nối nguồn lực tài chính, thúc đẩy số hóa và tối ưu dòng tiền, ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp chủ động nắm bắt cơ hội tăng trưởng, tham gia sâu hơn vào tiến trình phát triển kinh tế – xã hội.

Trước đó, tại Techcombank Investment Summit 2025 với chủ đề "Việt Nam mới – Tầm nhìn kiến tạo giá trị", Techcombank tái khẳng định cam kết đồng hành cùng khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là cộng đồng SME, nhằm khơi thông nguồn lực và chung tay xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Song song với vai trò là đơn vị thu xếp vốn cho nhiều doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, việc phát triển các giải pháp chuyên biệt cho SME được ngân hàng xác định là một trong những hành động cụ thể để hiện thực hóa cam kết này.

Doanh nghiệp quan tâm đến các giải pháp dành cho SME có thể truy cập website của Techcombank hoặc liên hệ hotline 1800 6556 để được tư vấn chi tiết.

* Áp dụng theo chính sách và quy định của Techcombank, có thể thay đổi theo từng thời kỳ.