Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng ngày 11/4

Trên thị trường quốc tế , giá vàng giao ngay đóng cửa tuần ở mức 4.747 USD/ounce, tăng gần 1,6% so với mức chốt tuần trước và nối dài chuỗi tăng giá lên ba tuần.

Tâm lý lạc quan trên thị trường vàng bắt đầu được cải thiện vào thứ Ba sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn hai tuần; giá vàng đã tăng vọt lên trên 4.800 đô la một ounce ngay sau tin tức ban đầu nhưng không thể duy trì được mức tăng đó.

Các nhà phân tích cho biết, mặc dù về mặt kỹ thuật của triển vọng giá vàng đã được cải thiện, thị trường vẫn tiếp tục đối mặt với sự bất ổn đáng kể, điều này có thể khiến giá vàng duy trì ở mức dưới 5.000 đô la một ounce cho đến tuần tới.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Christopher Vecchio, người đứng đầu bộ phận chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive, cho biết thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn rất mong manh và còn quá sớm để nói liệu nó có dẫn đến một thỏa thuận hòa bình lâu dài hay không.

"Tôi khó mà hào hứng với vàng khi biết rằng luôn có những biến động ngầm như thế này," ông nói. "Thị trường vàng cần đạt được thỏa thuận, nếu không sẽ lại có thêm một vòng điều chỉnh nữa, điều này sẽ đẩy giá xuống thấp hơn."

Vecchio cho biết ông vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của vàng nhưng nhận thấy ít cơ hội giao dịch ngắn hạn.

"Tôi chưa thấy lý do gì để đầu tư vào vàng và bạc trong khi chúng ta đang phải đối phó với tất cả những rắc rối này," ông nói.

Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết ông cũng thận trọng về vàng, dù cảm thấy phần nào an tâm trước sự phục hồi gần đây của giá vàng và nhu cầu ETF ngày càng tăng.

"Chúng ta cần có sự chắc chắn nhất định rằng cuộc chiến ở Trung Đông sắp kết thúc, và chỉ khi đó các động lực tăng giá gần đây mới tái khẳng định vị thế của mình, có thể được củng cố bởi những hậu quả kinh tế buộc Cục Dự trữ Liên bang phải xem xét việc cắt giảm lãi suất", ông nói.

Các nhà phân tích cho rằng, trong ngắn hạn, nỗi lo lạm phát gia tăng vẫn là yếu tố chi phối trên thị trường vàng. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ hôm thứ Sáu thông báo rằng Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 0,9% trong tháng 3, tăng mạnh so với mức 0,3% trong tháng 2.

Mặc dù lạm phát đã tăng mạnh, nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến, khi các nhà kinh tế dự đoán mức tăng 1%.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Kitco News, Roukaya Ibrahim, Chiến lược gia trưởng về hàng hóa tại BCA Research, cho biết bà đang thận trọng về mặt chiến thuật đối với vàng trong ngắn hạn, vì thị trường dự đoán rủi ro lạm phát sẽ tác động đến kỳ vọng về lãi suất.

Tuy nhiên, bà nói thêm rằng một khi nỗi lo lạm phát bắt đầu ảnh hưởng đến tăng trưởng, vàng sẽ lại trở thành một tài sản trú ẩn an toàn hấp dẫn.

"Hiện tại, rủi ro địa chính trị chủ yếu là cú sốc lạm phát. Điều này khiến các nhà đầu tư tăng kỳ vọng về việc tăng lãi suất hoặc ít nhất là giảm kỳ vọng về việc giảm lãi suất", bà nói. "Nhưng nếu tình trạng này tiếp diễn, nó sẽ càng trở thành cú sốc tăng trưởng và đẩy lãi suất xuống".

Mặc dù ngân hàng trung ương Mỹ dự kiến sẽ duy trì chính sách trung lập ít nhất cho đến mùa hè, các nhà phân tích tại TD Securities cho biết họ vẫn nhìn thấy khả năng cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm.

"Chúng tôi kỳ vọng Fed sẽ kiên nhẫn vì tác động cuối cùng từ cuộc xung đột ở Trung Đông vẫn chưa được nền kinh tế Mỹ hấp thụ hoàn toàn. Chúng tôi vẫn thấy có dư địa cho hai đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong nửa cuối năm 2026 khi lạm phát trở lại bình thường", các nhà phân tích cho biết trong một bản ghi chú.

Các nhà phân tích cho rằng giá vàng sẽ bắt đầu thu hút động lực tăng giá mới ngay khi thị trường nhận ra rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ ưu tiên tăng trưởng kinh tế hơn là lạm phát.

Tại thị trường trong nước , ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 11/4, giá vàng đi ngang so với mức chốt phiên hôm qua, khi các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá niêm yết.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng duy trì ở mức 169,7 – 172,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), cho thấy mặt bằng giá ổn định và không có sự phân hóa giữa các thương hiệu.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng, PNJ ở mức 169,2 – 172,2 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giữ mức 169,7 – 172,7 triệu đồng/lượng.