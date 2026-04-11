Giảm lãi suất ngân hàng: Dư địa ra sao, ưu tiên lĩnh vực nào?

2 ngày gần 20 ngân hàng giảm lãi suất

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong , từ ngày 10-11/4, có tới 18 ngân hàng công bố giảm lãi suất theo cam kết đã đưa ra với Ngân hàng Nhà nước. Đây được xem là tín hiệu tích cực, mở đầu cho chu kỳ điều chỉnh lãi suất theo hướng nới lỏng hơn, góp phần giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp và người dân.

Ngân hàng Agribank vừa công bố giảm mạnh 0,5%/năm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên, áp dụng từ ngày 13/4. Không chỉ dừng ở huy động, Agribank còn là ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất cho vay. Theo cơ chế nội bộ, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 24 tháng được dùng làm tham chiếu cho các khoản vay trung và dài hạn. Vì vậy, khi lãi suất huy động giảm, lãi suất cho vay cũng được điều chỉnh giảm tương ứng, giúp khách hàng tiếp cận vốn với chi phí thấp hơn.

Vietcombank cũng điều chỉnh giảm 0,5%/năm đối với kỳ hạn 24 tháng, đưa mức lãi suất cao nhất xuống còn 6%/năm. Với lần điều chỉnh này, toàn bộ các kỳ hạn tại Vietcombank đều có mức lãi suất không vượt quá ngưỡng 6%/năm - một bước đi đáng chú ý trong bối cảnh mặt bằng lãi suất vẫn còn neo ở mức tương đối cao.

Nhiều ngân hàng khác cũng nhanh chóng nhập cuộc. Eximbank giảm 0,5%/năm đối với các kỳ hạn dài từ 18-36 tháng, đưa lãi suất trực tuyến cao nhất xuống 5,5%/năm. LPBank thậm chí giảm mạnh từ 0,4-1%/năm ở các kỳ hạn từ 6-60 tháng, trong đó kỳ hạn dài nhất giảm tới 1%/năm, còn 6,2%/năm.

Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, SHB giảm từ 0,2-0,4%/năm tùy kỳ hạn; TPBank điều chỉnh giảm từ 0,1 -0,2%/năm; trong khi VPBank, KienlongBank, ABBank và SeABank cũng đồng loạt giảm lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn với mức giảm phổ biến từ 0,2-0,5%/năm.

Nhiều ngân hàng vừa giảm lãi suất huy động và cho vay trong 2 ngày qua.

Đáng chú ý, tại cuộc họp tại Ngân hàng Nhà nước ngày 9/4, có tới 46 ngân hàng thương mại đã đạt đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và cho vay. Điều này cho thấy sự thống nhất cao của hệ thống trong việc chia sẻ khó khăn với nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức về chi phí vốn.

Dư địa giảm lãi suất không quá lớn

Theo các chuyên gia, việc nhiều ngân hàng nhanh chóng triển khai cam kết là tín hiệu tích cực, tạo nền tảng cho một làn sóng giảm lãi suất rõ nét hơn trong thời gian tới. Khi chi phí vốn giảm, doanh nghiệp sẽ có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tuy vậy, giới phân tích cũng lưu ý rằng dư địa giảm lãi suất có thể không quá lớn. Mặc dù áp lực đã phần nào hạ nhiệt, mặt bằng lãi suất hiện tại vẫn được dự báo duy trì ở mức cao hơn so với năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc cấu trúc nguồn vốn của hệ thống ngân hàng chưa theo kịp tốc độ tăng của nhu cầu tín dụng, khiến áp lực huy động vốn vẫn còn hiện hữu.

Trong bối cảnh đó, việc điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng sự chủ động của các ngân hàng thương mại sẽ đóng vai trò then chốt trong việc duy trì ổn định thị trường tiền tệ, đồng thời hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế trong thời gian tới.

Trao đổi với PV Tiền Phong , TS. Nguyễn Văn Lộc - Giám đốc chương trình đào tạo Kinh doanh thương mại, Đại học Phenikaa - cho rằng cần chấp nhận một mặt bằng lãi suất danh nghĩa cao ở mức hợp lý, nhằm bảo vệ tỷ giá và kiểm soát lạm phát kỳ vọng. Tuy nhiên, việc giảm lãi suất nên được thực hiện có chọn lọc thông qua các chương trình hỗ trợ mục tiêu như tái cấp vốn ưu đãi hoặc bảo lãnh tín dụng cho các lĩnh vực then chốt như sản xuất, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hay các dự án hạ tầng quan trọng.

"Bài toán đặt ra cho nhà điều hành là cân bằng giữa ổn định vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng - một bài toán không mới, nhưng ngày càng trở nên phức tạp khi dư địa chính sách đang dần thu hẹp", ông Lộc cho hay.