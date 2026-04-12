Giá vàng vẫn “giằng co” giữa lạm phát và lãi suất

Giá vàng SJC “trồi sụt” mạnh

Mở đầu tuần (6/4), các doanh nghiệp trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng SJC xuống còn 170,1 – 173,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Đây là phản ứng trước áp lực giảm của thị trường quốc tế khi giá vàng thế giới có thời điểm rơi xuống dưới 4.610 USD/ounce.

Nguyên nhân chính đến từ việc căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, kéo giá năng lượng tăng mạnh và làm gia tăng lo ngại lạm phát. Điều này khiến thị trường giảm kỳ vọng vào khả năng các ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó gây bất lợi cho vàng – tài sản không sinh lãi.

Sang ngày 7/4, giá vàng trong nước gần như đi ngang, duy trì quanh mức 170,1 – 173,1 triệu đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng cũng biến động nhẹ khi giới đầu tư thận trọng theo dõi diễn biến xung đột Mỹ – Iran, đặc biệt trước thời hạn mở lại eo biển Hormuz.

Tâm lý thị trường lúc này tập trung vào hai yếu tố chính: nguy cơ chiến sự kéo dài và triển vọng lãi suất. Nếu giá dầu tiếp tục tăng, áp lực lạm phát sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, từ đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Bước sang ngày 8/4, thị trường ghi nhận cú bật tăng mạnh. Giá vàng SJC tăng tới 4,5 triệu đồng/lượng, lên mức 174 – 177 triệu đồng/lượng. Đà tăng này đến từ thông tin Mỹ tạm đình chỉ các hoạt động quân sự nhằm vào Iran trong hai tuần, giúp giảm bớt lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tăng lên gần 4.800 USD/ounce, nối dài đà phục hồi từ phiên trước. Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện khi xuất hiện tín hiệu tích cực từ các nỗ lực ngoại giao, dù rủi ro địa chính trị vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Tuy nhiên, đà tăng không duy trì lâu. Ngày 9/4, giá vàng trong nước lao dốc mạnh 3,5 triệu đồng/lượng, lùi về 167,5 – 171,5 triệu đồng/lượng. Diễn biến này phản ánh phản ứng nhanh của thị trường trước thông tin ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran.

Khi nguy cơ chiến tranh giảm bớt, nhu cầu trú ẩn suy yếu, trong khi nhà đầu tư quay lại các tài sản rủi ro hơn. Trên thị trường thế giới, giá vàng dù vẫn giữ được mức cao quanh 4.700 USD/ounce nhưng đã mất đà tăng mạnh trước đó.

Ngày 10/4, thị trường trong nước ổn định trở lại, với giá vàng SJC đi ngang quanh 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng hơn 1% trong phiên đêm trước, lên gần 4.790 USD/ounce nhờ đồng USD suy yếu và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Phiên cuối tuần 11/4, giá vàng SJC tiếp tục lùi về sát mốc 170 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong phiên giao dịch đêm 10/4 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới gần như đi ngang nhưng vẫn củng cố mức tăng trong cả tuần. Giá vàng giao ngay ổn định quanh 4.761,79 USD/ounce, nâng tổng mức tăng trong tuần lên gần 2%. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm nhẹ 0,6% xuống 4.787,40 USD/ounce.

Vàng tiếp tục chịu “sức ép kép”

Triển vọng thị trường vàng trong thời gian tới được dự báo sẽ tiếp tục chịu tác động từ hai yếu tố then chốt: diễn biến địa chính trị tại Trung Đông và chính sách tiền tệ của Mỹ.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại công ty thương mại hàng hóa High Ridge Futures, cho biết: “Khi căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt, kỳ vọng về khả năng lãi suất giảm trong tương lai phần nào gia tăng, trong khi đồng USD chịu áp lực, từ đó hỗ trợ giá vàng”.

Đồng USD đang hướng tới một tuần giảm giá, khiến vàng định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác.

Ngoài ra, yếu tố lạm phát tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ tăng mạnh nhất trong gần bốn năm trong tháng 3/2026, một phần do tác động từ giá năng lượng và thương mại. Lạm phát cao làm giảm khả năng Fed sớm cắt giảm lãi suất, qua đó hạn chế phần nào sức hấp dẫn của vàng – tài sản không sinh lời trong môi trường lãi suất cao.

Fed chưa cho thấy khả năng sẽ hạ lãi suất để kích thích kinh tế vì lo ngại lạm phát tăng. Thậm chí, thị trường từng dự đoán Fed có thể tăng lãi suất do giá dầu tăng mạnh. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết chưa có lý do để tăng lãi suất, vì các cú sốc dầu ngắn hạn thường không ảnh hưởng lớn đến kỳ vọng lạm phát dài hạn.

Theo dữ liệu từ CNBC và SurveyMonkey, ngoài việc cắt giảm chi phí thực phẩm, khoảng 50% dân số Mỹ cho biết họ đang trì hoãn việc mua quần áo và đồ gia dụng. Tương tự, 42% người được hỏi nói họ chi ít hơn cho các dịch vụ chăm sóc cá nhân như cắt tóc và làm móng, trong khi 22% giảm chi cho phòng gym, 21% cho đồ uống có cồn và 14% cho dịch vụ gọi xe. Những kết quả này phù hợp với dữ liệu từ J.D. Power cho thấy khoảng 50% dân số Mỹ đang mua ít hàng hóa hơn để giữ chi tiêu trong ngân sách.

Các hộ gia đình cũng tìm đến những cách khác để xoay xở. Khoảng 39% cho biết họ đã sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán thực phẩm hoặc các nhu yếu phẩm khác vì nếu không thì họ không đủ khả năng chi trả.

Tâm lý kinh tế chung đã suy giảm kể từ đầu năm 2025, và niềm tin tiêu dùng trong tháng 4/2026 đã giảm xuống mức thấp nhất từng ghi nhận trong khảo sát lâu năm của Đại học Michigan, với nhiều người tiêu dùng cho rằng xung đột với Iran đã làm tình hình kinh tế xấu đi.

Ở góc độ thị trường vàng vật chất, nhu cầu vàng tại Ấn Độ tăng nhẹ trong tuần qua khi nước này bước vào mùa lễ hội, dù mức giá cao vẫn phần nào gây sức ép lên tâm lý người mua. Trong khi đó, tại Trung Quốc, mức chênh lệch giá vàng nội địa so với thị trường quốc tế đã thu hẹp, cho thấy nhu cầu có dấu hiệu điều chỉnh.

Nhìn chung, thị trường vàng tuần qua cho thấy sự cân bằng giữa các lực kéo trái chiều. Đồng USD suy yếu và rủi ro địa chính trị tiếp tục hỗ trợ giá vàng, trong khi kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao lại tạo áp lực cản đà tăng. Trong bối cảnh đó, diễn biến của xung đột Trung Đông và chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ tiếp tục là hai yếu tố then chốt định hướng giá vàng trong thời gian tới.