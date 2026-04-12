Lần đầu tại Việt Nam: Dùng app ngân hàng nội địa quét QR thanh toán khi du lịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore…
Lần đầu tiên tại Việt Nam, người dùng có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng trong nước để quét mã QR thanh toán khi du lịch tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới bao gồm các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia... và nhiều quốc gia châu Âu, châu Mỹ.
Ngay sau lễ công bố mở rộng dịch vụ thanh toán QR giữa Việt Nam - Trung Quốc dành cho khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam vào ngày 3/4/2026 vừa qua, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục công bố đã hợp tác cùng Alipay+ ra mắt dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới dành cho khách hàng cá nhân Việt Nam tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới bao gồm các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia... và nhiều quốc gia châu Âu, châu Mỹ. Theo đó, khách hàng chỉ cần dùng chính ứng dụng VCB Digibank để thanh toán QR một cách dễ dàng và quen thuộc như đang ở Việt Nam.
Với những ai có kế hoạch du lịch Trung Quốc (điểm đến châu Á hàng đầu của người Việt) thì đây là tin vui lớn. Trung Quốc là quốc gia có mức độ phổ biến thanh toán QR cao bậc nhất thế giới: từ cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, siêu thị đến các điểm tham quan, hầu như mọi giao dịch đều thực hiện qua QR. Tiền mặt ngày càng ít được chấp nhận, thẻ quốc tế không được ưa dùng. Với hơn 80 triệu điểm chấp nhận thanh toán tại Trung Quốc của mạng lưới Alipay+, khách hàng của Vietcombank có thể thanh toán rất dễ dàng mà không cần đổi Nhân dân tệ, không cần mang theo thẻ thanh toán.
Alipay+ là nền tảng thanh toán xuyên biên giới hàng đầu thế giới, do Ant International vận hành. Với hơn 1 tỷ người dùng và hơn 150 triệu điểm chấp nhận thanh toán tại hơn 50 quốc gia, Alipay+ đã trở thành hạ tầng thanh toán số kết nối toàn bộ châu Á và vươn ra toàn cầu.
