Sếp ngân hàng nêu dự báo về lãi suất sau động thái của loạt ngân hàng

Ngày 12-4, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, thêm nhiều ngân hàng thương mại nhập cuộc điều chỉnh giảm lãi suất cả huy động và cho vay.

Cụ thể, Agribank công bố giảm mạnh lãi suất huy động 0,5 điểm % kỳ hạn từ 24 tháng trở lên đối với khách hàng cá nhân, hiệu lực từ 13-4-2026.

Sau điều chỉnh, lãi suất tiền gửi cao nhất tại Agribank là 6%/năm kỳ hạn 24 tháng; 5,9% kỳ hạn từ 12-18 tháng.

Không chỉ giảm lãi suất huy động, Agribank cũng công bố giảm lãi suất cho vay ở mức 0,5 điểm %.

Theo đại diện ngân hàng, việc giảm đồng thời cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay nhằm chi phí vốn với khách hàng trong bối cảnh nền kinh tế cần thêm động lực để phục hồi, tăng trưởng.

Nam A Bank cũng vừa công bố giảm cả lãi suất huy động và cho vay. Ngay sau cuộc họp triển khai công tác ngành ngân hàng do Thống đốc Phạm Đức Ấn chủ trì, Nam A Bank đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động lên đến 0,5 điểm % đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Ở chiều ngược lại, mức giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân có biên độ đến 3 điểm % so với mức hiện hành.

Sau điều chỉnh, lãi suất tiền gửi cao nhất tại Nam A Bank là 6,3%/năm áp dụng cho các kỳ hạn từ 12-36 tháng.

Tương tự, ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank, cho biết ngân hàng đã chủ động triển khai điều chỉnh giảm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn trên 6 tháng với mức giảm từ 0,5 tới 1 điểm %.



Đối với các kỳ hạn ngắn, dù mặt bằng lãi suất hiện đã ở mức thấp (trần 4,75%), TPBank vẫn tiếp tục giảm thêm 0,2 điểm %. TPBank cam kết sẽ điều chỉnh kịp thời lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Dự báo về lãi suất sắp tới, CEO của TPBank cho rằng mức lãi suất huy động sẽ bình ổn trở lại quanh mốc 7%/năm, tạo cơ sở hợp lý để các ngân hàng có thể hạ mặt bằng lãi suất cho vay đầu ra.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng đã phát đi thông điệp sẽ tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất cơ bản và không bơm thêm tiền ra trên thị trường mở. Từ đó tạo kỳ vọng mặt bằng lãi suất sẽ bớt biến động và từng bước ổn định, hạ nhiệt bền vững hơn.

Theo thống kê sơ bộ, vài ngày sau cuộc họp của Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng thương mại triển khai nhiệm vụ, đã có một loạt ngân hàng giảm lãi suất huy động, một số khác giảm cả lãi suất huy động và cho vay như Agribank, Nam A Bank, SACOMBANK, LPBank, Vietcombank, BVBank, ABBank, VPBank, TPBank, SeABank…

Ông Nguyễn Dương Công Nguyên, chuyên gia phân tích ngành, Công ty chứng khoán Mirae Asset (MAS), cho rằng việc các ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất nhằm ổn định mặt bằng chung chứ không phải nới lỏng hơn.

Theo thực tế, Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì lãi suất điều hành ở vùng thấp và điều tiết thanh khoản phù hợp theo từng giai đoạn. Diễn biến gia tăng lãi suất vừa qua đã được dự báo từ trước, tuy nhiên mức độ và tốc độ gia tăng có phần nhanh.

"Việc tăng lãi suất nhanh cũng chưa thể giải quyết được ngay vấn đề tăng trưởng mất cân đối giữa tín dụng và huy động, nên hạn chế chạy đua lãi suất là hợp lý.

Hiện tại, dù lãi suất chưa được kỳ vọng đã tạo đỉnh nhưng cũng sẽ không tăng thêm quá mạnh nếu cân đối giữa các yếu tố như lạm phát, tỉ giá, cung tiền" – ông Nguyên dự báo.