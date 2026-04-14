Eximbank khẳng định vị thế khi được LSEG trao giải cao nhất “Best Market Maker”

Tại sự kiện, Eximbank được vinh danh với hai hạng mục quan trọng: "Best Market Maker - Nhà tạo lập thị trường ngoại hối tốt nhất Việt Nam năm 2025". "Top 5 Volume Traded - Top 5 ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại hối lớn nhất thị trường năm 2025".

Đáng chú ý, "Best Market Maker" là hạng mục cao nhất, phản ánh năng lực cung ứng thanh khoản và mức độ tham gia thị trường của ngân hàng trong vai trò nhà tạo lập.

Ông Trần Tấn Lộc – Quyền Tổng Giám đốc (thứ 7 từ trái sang) cùng Ban Lãnh đạo Eximbank tại buổi đón tiếp đoàn lãnh đạo LSEG và đón nhận Giải thưởng FX Awards 2026 tại Hội sở của ngân hàng, ngày 09/4/2026.

Các giải thưởng được đánh giá dựa trên dữ liệu giao dịch ngoại hối thực tế của hơn 40 tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam trên hệ thống của LSEG dưới sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước. Điều này đảm bảo tính khách quan, minh bạch và phản ánh trực tiếp năng lực thị trường của từng ngân hàng.

Kết quả này đồng thời phản ánh định hướng phát triển nhất quán của Eximbank trong mảng kinh doanh tiền tệ, tập trung vào: Nâng cao năng lực vận hành và quản trị rủi ro. Duy trì khả năng cung ứng thanh khoản ổn định cho thị trường. Phát triển các giải pháp ngoại hối đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Thông qua việc củng cố vai trò nhà tạo lập thị trường, Eximbank góp phần hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp tối ưu chi phí giao dịch ngoại tệ, nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu và quản trị dòng tiền trong bối cảnh thị trường biến động.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Eximbank cho biết: "Các giải thưởng từ LSEG có ý nghĩa đặc biệt khi được đánh giá trên dữ liệu giao dịch thực tế của toàn thị trường. Việc được vinh danh ở các hạng mục quan trọng phản ánh năng lực vận hành, quản trị rủi ro cũng như vai trò của Eximbank trong việc cung ứng thanh khoản ổn định cho thị trường ngoại hối. Đây là nền tảng để chúng tôi tiếp tục phát triển các giải pháp ngoại hối toàn diện và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng."

Trong khuôn khổ chương trình, ngày 09/04/2026, đoàn lãnh đạo LSEG đã có buổi làm việc và trao giải trực tiếp tại Trụ sở chính Eximbank, đồng thời trao đổi về các định hướng hợp tác trong thời gian tới, hướng tới việc nâng cao chuẩn mực hoạt động và tăng cường kết nối với thị trường tài chính quốc tế.

Với thế mạnh trong thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và kinh doanh ngoại hối, Eximbank đang từng bước củng cố nền tảng năng lực cốt lõi, hướng tới vai trò đối tác tài chính tin cậy của khách hàng doanh nghiệp và các định chế trên thị trường.

Giới thiệu về Eximbank:

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – HOSE: EIB) được thành lập năm 1989, là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam. Trải qua hơn ba thập kỷ phát triển, Eximbank cung cấp đa dạng các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm huy động vốn, tín dụng, tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, dịch vụ thẻ và các giải pháp ngân hàng hiện đại.

Eximbank hiện có mạng lưới 215 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, đồng thời thiết lập quan hệ đại lý với 600 ngân hàng và tổ chức tài chính trên thế giới, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động thanh toán quốc tế và thương mại của khách hàng.

Trong giai đoạn phát triển mới, Eximbank tiếp tục củng cố năng lực quản trị, hiện đại hóa hệ thống công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm hướng tới tăng trưởng bền vững và gia tăng giá trị cho khách hàng, cổ đông và đối tác. Với sứ mệnh đồng hành cùng khách hàng trên hành trình phát triển và hội nhập, Eximbank cam kết cung cấp các giải pháp tài chính hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho khách hàng.

Giới thiệu về LSEG:

London Stock Exchange Group (LSEG) là tập đoàn hạ tầng thị trường tài chính hàng đầu thế giới, chuyên cung cấp dữ liệu tài chính, phân tích chuyên sâu, chỉ số và các giải pháp công nghệ cho thị trường toàn cầu. Với mạng lưới hoạt động tại hơn 180 quốc gia, LSEG góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và khả năng kết nối của hệ thống tài chính quốc tế.

