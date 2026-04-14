Những câu hỏi đặt ra trước thềm Đại hội cổ đông thường niên OCB 2026

Dưới đây là một số vấn đề cổ đông quan tâm tại mùa đại hội năm nay.

Về Hiệu quả kinh doanh và Mục tiêu tăng trưởng 2026

1. Cơ sở thực tế nào giúp Ban lãnh đạo tự tin đưa ra mức tăng trưởng lợi nhuận đột phá 39% cho năm 2026 trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều biến động? Tỷ trọng đóng góp từ thu nhập từ lãi (NII) và thu nhập ngoài lãi (non-interest income) dự kiến sẽ thay đổi ra sao?

2. Ngân hàng có kế hoạch gì để cải thiện hiệu quả hoạt động (CIR) trong năm 2026 khi áp lực chi phí dự phòng rủi ro tín dụng vẫn còn hiện hữu?

3. Tỷ lệ nợ xấu năm 2025 được kiểm soát tốt, nhưng nợ xấu từ khách hàng cá nhân từng là một thách thức lớn trong quý I/2025. Ban lãnh đạo đã có những thay đổi gì trong mô hình thẩm định và quản trị rủi ro đối với phân khúc này cho năm 2026?

Về Quyền lợi cổ đông

4. Việc chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 15% là một tín hiệu tích cực. Ban lãnh đạo có thể giải thích rõ hơn về chiến lược sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu này để phục vụ cho các kế hoạch mở rộng quy mô tài sản trong năm 2026?

5. OCB là ngân hàng mạnh về số hóa. Các sản phẩm tài chính số nào sẽ được ra mắt trong thời gian tới để cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc?

6. Chiến lược phát triển Ngân hàng xanh (Green Bank) nói chung và tín dụng xanh riêng đã được Ngân hàng triển khai tích cực thời gian qua. Tỷ trọng các khoản vay xanh trong tổng dư nợ dự kiến đạt bao nhiêu vào cuối năm 2026 và ngân hàng có nhận được các ưu đãi về vốn từ các định chế quốc tế nhờ vào tiêu chuẩn ESG không?

Về Tầm nhìn

7. Nhìn xa hơn năm 2026, ngân hàng đánh giá đâu là nút thắt lớn nhất mà OCB cần giải quyết để duy trì vị thế cạnh tranh trong top ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam?

8. Thay vì chỉ tập trung vào các kế hoạch ngắn hạn, Ban lãnh đạo có thể chia sẻ tầm nhìn của OCB đối với cổ đông trong vài năm tới? Liệu cổ đông có thể kỳ vọng vào một sự thay đổi đột phá nào trong mô hình kinh doanh?

Cột mốc 30 năm

9. Năm nay OCB tròn 30 tuổi, ngân hàng đã trải qua nhiều giai đoạn thị trường khác nhau. Theo Ban lãnh đạo, đâu là giá trị cốt lõi nhất mà OCB đã xây dựng được trong suốt 3 thập kỷ qua để giúp ngân hàng duy trì sự bền bỉ, và giá trị này sẽ được phát triển như thế nào trong tương lai?

