Lãi suất cho vay “rục rịch” giảm

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, cho đến nay đã có hơn 20 ngân hàng thương mại trong nước điều chỉnh giảm lãi suất huy động.

Cụ thể các NHTMCP: Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB), Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Phương Đông (OCB), Công thương Việt Nam (VietinBank), An Bình (ABBank), Việt Nam Thịnh vượng (VPBank), Quân đội (MB) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo), Ngân hàng số Vikki, Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV), Bản Việt (BVBank), Hàng Hải (MSB), Việt Nam Thương Tín (VietBank), Sài Gòn Công thương (Saigonbank), Quốc tế (VIB), Bảo Việt (BAOVIET Bank), Kiên Long (KienLongBank), Bắc Á (BACABank), Việt Á (VietABank), Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Xăng dầu Petrolimex (PGBank), Lộc Phát (LPBank), Nam Á (Nam A Bank), Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Quốc dân (NCB)…

Việc đồng loạt nhiều ngân hàng giảm lãi suất tiết kiệm đã hạ nhiệt phần nào cuộc chạy đua lãi suất khởi động từ cuối năm 2025 và quý 1/2026. Trong những công bố giảm lãi suất huy động cuối tuần qua, các nhà băng đều cho biết đây là sự đồng thuận sau cuộc họp ngày 9/4 với Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Điều này thể hiện việc các ngân hàng thương mại đi cùng chủ trương của Chính phủ và NHNN về việc kéo giảm mặt bằng lãi suất thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn với chi phí hợp lý trong giai đoạn nền kinh tế đang nỗ lực duy trì đà tăng trưởng.

Đầu tiên kể đến Agribank, ngân hàng này không chỉ giảm lãi suất huy động mà tiên phong giảm lãi suấtcho vay. Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng được Agribank sử dụng làm lãi suất tham chiếu để xác định lãi suất cho vay trung, dài hạn. Điều này đồng nghĩa, khi lãi suất huy động giảm 0,5%/năm thì lãi suất cho vay cũng được điều chỉnh giảm tương ứng 0,5%/năm.

Theo đại diện Agribank, việc giảm đồng thời cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay nhằm chi phí vốn với khách hàng trong bối cảnh nền kinh tế cần thêm động lực để phục hồi, tăng trưởng.

Nam A Bank cũng công bố hạ lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân, với biên độ giảm đến 3%/năm so với mức hiện hành, trong khi chiều huy động giảm 0,5%/năm các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Tương tự, Sacombank đồng thời giảm 0,5%/năm với cả lãi suất huy động và cho vay tại nhiều kỳ hạn. KienlongBank giảm lãi suất cho vay tới 1%/năm đối với cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhằm mở rộng dư địa hỗ trợ nền kinh tế, với ưu tiên dành cho các lĩnh vực sản xuất và xuất nhập khẩu.

ính đến thời điểm hiện nay, số các nhà băng giảm lãi suất cho vay vẫn còn nhỏ giọt, thị trường đang chờ đợi những bước đi tiếp theo của các ngân hàng còn lại, đặc biệt là những đơn vị vẫn đang neo lãi suất huy động ở mức cao trên 8,5%.

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, việc giảm lãi suất huy động ở các kỳ hạn trung và dài hạn sẽ giúp các ngân hàng từng bước tối ưu chi phí vốn đầu vào, qua đó mở đường cho việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới. Đây được xem là yếu tố quan trọng nhằm hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất - kinh doanh và kích thích nhu cầu tín dụng phục vụ kinh doanh lẫn tiêu dùng.

Chuyên gia Nguyễn Dương Công Nguyên từ Chứng khoán Mirae Asset nhận định, việc giảm lãi suất hiện nay nhằm ổn định mặt bằng chung chứ chưa hẳn là nới lỏng tiền tệ toàn diện. Các yếu tố như lạm phát và tỷ giá vẫn là những "hàng rào" khiến lãi suất khó giảm sâu thêm một cách đột ngột.

Dưới góc độ người vay vốn, những thông tin giảm lãi suất như một cơn mưa rào giữa mùa hạn. Tuy nhiên, điều mà cộng đồng doanh nghiệp quan tâm lúc này là bao giờ chi phí vay vốn thực sự giảm, để có thêm dư địa duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh. Bởi khoảng cách từ bảng lãi suất niêm yết đến hợp đồng tín dụng thực tế vẫn là điều khiến cộng đồng doanh nghiệp trăn trở.