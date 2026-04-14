Sáng 14/4: Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn đồng loạt tăng

Cập nhật mới nhất, giá vàng SJC tại hàng loạt cửa hàng được điều chỉnh tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng. Theo đó, loại vàng này hiện được niêm yết ở mức 170,0 – 173,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp cũng tăng mức tương ứng. Trong đó, Công ty SJC tăng lên 169,7 – 172,7 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng ngày 14/4, giá vàng SJC được các thương hiệu lớn niêm yết ở cùng một mức 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cũng được niêm yết 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Công ty SJC và PNJ áp dụng giá 168,2 – 171,2 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong ngày 13/4, giá vàng trong nước đã giảm khoảng 700 -900 nghìn đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.754 USD/ounce, tương đương với khoảng 151 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD hiện hành.

Theo ông Robin Brooks, chuyên gia cao cấp tại Brookings Institution và cựu Kinh tế trưởng của IIF cũng như chiến lược gia ngoại hối tại Goldman Sachs, vàng hiện mang đặc điểm của một tài sản “beta cao”, tức là khuếch đại, thay vì giảm thiểu, các đợt bán tháo trên thị trường.

Trong một phân tích mới, ông Brooks cho rằng đang có điều gì đó không ổn xảy ra với vàng. “Truyền thống, vàng là tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nơi để nhà đầu tư ‘ẩn mình’ khi các tài sản khác lao dốc. Nhưng điều đó không còn đúng trong sáu tuần chiến sự vừa qua. Giá vàng giảm 10%, trong khi chỉ số S&P 500 chỉ giảm chưa đến 1%. Một tài sản không thể được xem là phòng ngừa rủi ro nếu lại giảm mạnh hơn cả S&P 500 trong một cú sốc tiêu cực. Khi đó, nó trở thành điều ngược lại”, ông nói.

Theo vị chuyên gia, vàng đang vận động như một tài sản beta cao, khuếch đại các đợt bán tháo. Ông Brooks đưa ra một số giả thuyết nhằm lý giải diễn biến này.

“Giả thuyết đầu tiên là các ngân hàng trung ương ở thị trường mới nổi đã bán vàng trong cú sốc gần đây, nhưng điều này thực chất chỉ đúng với Thổ Nhĩ Kỳ, nơi dự trữ giảm 128 tấn nhằm huy động ngoại tệ để bảo vệ đồng Lira,” ông cho biết. “Thổ Nhĩ Kỳ là một trường hợp ngoại lệ. Việc duy trì neo tỷ giá với đồng USD buộc ngân hàng trung ương nước này phải bán dự trữ trong các cú sốc, một thực tiễn mà hầu hết các nền kinh tế mới nổi khác đã từ bỏ từ lâu vì những lý do chính đáng.”

Giả thuyết thứ hai là đợt tăng mạnh của vàng trong năm qua, còn gọi là ‘giao dịch phòng ngừa mất giá tiền tệ’ đã thu hút nhiều nhà đầu tư mới, nhưng nhóm này lại nhạy cảm hơn và dễ rút lui khi thị trường biến động,” ông nhận định. “Điều này có thể giải thích vì sao vàng đang giao dịch như một tài sản beta cao trong những tuần gần đây. Nếu đúng như vậy và tôi cho là đúng thì chỉ là vấn đề thời gian trước khi nhóm nhà đầu tư này bị loại bỏ khỏi thị trường và vàng quay trở lại vai trò trú ẩn quen thuộc.” Vì vậy, vị thế tài sản trú ẩn không biến mất vĩnh viễn, mà chỉ đang bị ‘nhiễu’ tạm thời.”