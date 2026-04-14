Đại tiệc ưu đãi chào mừng sinh nhật OCB 30

Tâm điểm của chiến dịch là chương trình "Tích điểm đổi quà săn vé concert" trên ứng dụng OCB OMNI, diễn ra đến hết ngày 27/5/2026. Thông qua các giao dịch tài chính hằng ngày như gửi tiết kiệm, thanh toán, chi tiêu thẻ hay tham gia sản phẩm bảo hiểm…, người dùng có thể tích lũy điểm để săn vé tham dự Music Concert OSUNFEST hoặc lựa chọn các quà tặng hấp dẫn khác. Chương trình cũng áp dụng cho nhóm khách hàng doanh nghiệp MSME khi sử dụng các giải pháp thanh toán của ngân hàng.

Sức hút của hoạt động này đến từ cơ cấu quà tặng đa dạng, kết hợp giữa giá trị sử dụng và trải nghiệm giải trí. Bên cạnh hàng chục nghìn vé tham gia Music Concert OSUNFEST với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, khách hàng còn có thể lựa chọn các mẫu quà tặng là hiện vật được thiết kế độc quyền từ OCB như vợt pickleball, máy sấy tóc, vali du lịch, bình giữ nhiệt LocknLock hay khăn lụa bandana cao cấp…

Song song với chương trình "Tích điểm đổi quà săn vé concert", OCB triển còn khai chương trình khuyến mãi tại quầy giao dịch trên toàn quốc đến hết ngày 7/7/2026, dành cho khách hàng cá nhân tham gia vay vốn hoặc mở mới tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Theo đó, khách hàng có cơ hội nhận quà tặng tương ứng với giá trị giao dịch và hạng mức ưu đãi của chương trình. Hoạt động này không chỉ gia tăng khả năng tiếp cận tới nhiều nhóm khách hàng hơn mà còn góp phần tạo nên không khí sôi động tại hệ thống điểm giao dịch trong dịp sinh nhật ngân hàng.

Đại diện lãnh đạo OCB cho biết: "OCB luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng không chỉ những sản phẩm, dịch vụ tài chính thiết thực mà còn là các trải nghiệm gắn kết, gần gũi và giàu giá trị cảm xúc. Nhân cột mốc kỷ niệm 30 năm đầy ý nghĩa, chuỗi hoạt động lần này là lời tri ân OCB gửi đến khách hàng đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng ngân hàng trên hành trình phát triển. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ theo hướng hiện đại, thuận tiện và lấy khách hàng làm trọng tâm, từ đó đồng hành cùng mỗi khách hàng trên hành trình kiến tạo niềm tin và thịnh vượng bền vững."

Vừa qua, OCB đã chính thức công bố dàn line-up ấn tượng của Music Concert OSUNFEST với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ hàng đầu Vpop như SOOBIN, CHI PU, PHÙNG KHÁNH LINH, UPRIZE và hàng loạt nghệ sĩ khác sẽ dự kiến được hé lộ trong thời gian tới, nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu nhạc. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 6/6/2026 tại Vạn Phúc City, với quy mô khoảng 30.000 người tham dự, hứa hẹn trở thành đại nhạc hội bùng nổ, khuấy động mùa hè năm nay.

Dàn nghệ sĩ hot nhất Vpop quy tụ tại concert mừng kỷ niệm 30 năm thành lập OCB

Nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận cho khách hàng và khán giả yêu âm nhạc, chương trình mang đến đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ OCB khi mua vé concert trên Ticketbox trong thời gian từ 8–10/5/2026. Cụ thể, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi giảm thêm 10% đối với thẻ ghi nợ và 15% đối với thẻ tín dụng.

Không đơn thuần là một sự kiện giải trí, Music Concert OSUNFEST còn được OCB định vị như một điểm chạm cảm xúc trong hành trình tri ân khách hàng – nơi hội tụ những trải nghiệm quy mô lớn, qua đó lan tỏa hình ảnh thương hiệu trẻ trung, linh hoạt và gần gũi hơn với công chúng.