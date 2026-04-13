Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn chiều nay ngày 13/4

Cập nhật chiều ngày 13/4, giá vàng SJC được các thương hiệu lớn niêm yết ở cùng một mức 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cũng được niêm yết 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Công ty SJC và PNJ áp dụng giá 168,2 – 171,2 triệu đồng/lượng.

So với đầu giờ sáng nay, giá vàng SJC đã giảm 900 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu giảm 700 nghìn đồng/lượng trong khi các thương hiệu khác giảm 900 nghìn đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, sau khi hồi phục trở lại trên mốc 4.700 USD/ounce, kim loại quý duy trì đi ngang quanh vùng 4.730 – 4.750 USD.

﻿Lúc 10h00, giá vàng SJC tại nhiều cửa hàng giảm khoảng 900 nghìn đồng/lượng. Tại Công ty SJC, giá vàng miếng SJC hiện được niêm yết 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn cũng giảm mức tương tự xuống 168,2 – 171,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự, tại PNJ, giá vàng miếng giảm xuống 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn được niêm yết 168,2 – 171,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới cùng thời điểm ở mức 4.715 USD/ounce, hồi phục sau khi rơi xuống vùng 4.650 USD đầu giờ sáng hôm nay. ﻿

Đầu giờ sáng ngày 13/4, giá vàng SJC phổ biến ở mức 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng.

Đối với giá vàng nhẫn, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết mức 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng. Trong khi tại SJC, loại vàng này hiện có giá 169,1 – 172,1 triệu đồng/lượng. PNJ và Bảo Tín Minh Châu áp dụng mức 169,2 – 172,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giảm mạnh ngay đầu phiên giao dịch, mất tới 90 USD/ounce xuống quanh mức 4.650 USD/ounce.

Trong diễn biến khác, giá dầu trên thị trường quốc tế vừa bật tăng mạnh khi Hải quân Mỹ chuẩn bị áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran sau khi các cuộc đàm phán hòa bình thất bại vào cuối tuần. Giá dầu Brent chuẩn quốc tế giao tháng 6 tăng 7,5% lên 102 USD/thùng.

Tuần trước, giá vàng thế giới tăng gần 1,6% và nối dài chuỗi 3 tuần tăng giá liên tiếp khi đồng đô la Mỹ suy yếu sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, mặc dù các nhà giao dịch vẫn nghi ngờ tính bền vững và tác động của lệnh ngừng bắn đối với xu hướng lãi suất.﻿

có 14 chuyên gia phân tích tham gia khảo sát giá vàng của Kitco News, trong đó một nửa số chuyên gia Phố Wall dự báo giá vàng sẽ tăng trong bối cảnh ngừng bắn, trong khi phần lớn số còn lại giữ quan điểm trung lập. Cụ thể, 7 chuyên gia, tương đương 50%, kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần này, trong khi 2 người khác, chiếm 14%, dự báo giá sẽ giảm. 5 nhà phân tích còn lại, tương đương 36%, cho rằng rủi ro trong ngắn hạn đang ở trạng thái cân bằng.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến của Kitco thu hút 51 phiếu bầu, với tâm lý của các nhà đầu tư cá nhân cũng được cải thiện khi căng thẳng hạ nhiệt. Có 32 nhà giao dịch nhỏ lẻ, tương đương 63%, cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần này, trong khi 10 người khác, chiếm 20%, dự báo kim loại quý này sẽ giảm. 9 nhà đầu tư còn lại, tương đương 18%, kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục đi ngang trong thời gian tới.

"Lực cầu đang thắng thế với các mức đáy cao hơn mỗi ngày, được hỗ trợ bởi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Dự kiến sẽ có một "cuộc chiến" gay cấn trước mốc 5.000 đô la; nếu giá vượt qua mức này, đợt tăng giá mạnh mẽ có thể bùng phát trở lại," nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong cho biết.

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai ngày đã tạm dừng chiến dịch không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, nhưng vẫn chưa thể nới lỏng lệnh phong tỏa eo biển Hormuz hoặc dập tắt cuộc xung đột song song giữa Israel và các đồng minh Hezbollah của Iran ở Lebanon.

"Khi căng thẳng ở Trung Đông giảm bớt, kỳ vọng về việc lãi suất có thể giảm xuống vào một thời điểm nào đó đã gia tăng, và đồng đô la chịu áp lực", điều này đã hỗ trợ mạnh mẽ cho giá vàng, theo David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures.

Đồng đô la Mỹ đang trên đà giảm trong tuần này, khiến vàng được định giá bằng đô la Mỹ trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ đã tăng mạnh nhất trong gần bốn năm vào tháng 3, do chiến tranh tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng mạnh và tác động gián tiếp từ thuế quan vẫn tiếp diễn.

Lạm phát cao kéo dài hạn chế khả năng cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương. Mặc dù vàng được xem như một công cụ phòng ngừa lạm phát và bất ổn địa chính trị, nhưng sức hấp dẫn của nó giảm đi trong môi trường lãi suất cao do không có lợi suất.