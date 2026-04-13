Ngân hàng Nhà nước hút về hơn 66.000 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng nhích tăng

Trong tuần qua (06/04 – 10/04), Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng 77.000 tỷ đồng trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá, với lãi suất duy trì ở mức 4,5%/năm. Mức chào thầu trên giảm mạnh so với hai tuần trước đó, lần lượt ở mức 258.000 tỷ đồng và 106.000 tỷ đồng.

Khối lượng trúng thầu đạt 70.369 tỷ đồng, trong khi lượng đáo hạn lên tới 136.627 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu trong tuần.

Như vậy, cơ quan điều hành đã hút ròng 66.258 tỷ đồng khỏi hệ thống, đưa tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố xuống còn 288.567 tỷ đồng.

Trong tuần qua, lãi suất VND liên ngân hàng biến động mạnh qua các phiên ở tất cả các kỳ hạn ngắn khi tăng mạnh vào đầu tuần rồi hạ nhiệt vào giữa tuần và tăng trở lại vào cuối tuần.

Chốt ngày 10/04, lãi suất qua đêm tăng 0,50 điểm % so với cuối tuần trước, lên 6,00%/năm; kỳ hạn 1 tuần tăng 0,50 điểm %, lên 6,50%/năm; trong khi kỳ hạn 2 tuần giảm nhẹ 0,05 điểm %, xuống 6,85%/năm và kỳ hạn 1 tháng giảm 0,30 điểm %, còn 7,50%/năm.

Trên thị trường ngoại tệ, trong tuần 06/04 – 10/04, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng – giảm đan xen qua các phiên. Chốt ngày 10/04, tỷ giá trung tâm ở mức 25.105 VND/USD, giảm nhẹ 2 đồng so với cuối tuần trước.

Tại Sở Giao dịch, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.900 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn; tỷ giá bán giao ngay ở mức 26.310 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND biến động nhẹ và chốt tuần tại 26.336 VND/USD, giảm 3 đồng so với cuối tuần trước đó.