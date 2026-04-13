Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng Nhà nước hút về hơn 66.000 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng nhích tăng

Mạnh Đức | 13-04-2026 - 11:25 AM | Tài chính - ngân hàng

Tuần qua, Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 66.000 tỷ đồng qua thị trường mở khi giảm mạnh quy mô chào thầu OMO. Trong bối cảnh trên, lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh và có xu hướng tăng so với cuối tuần trước.

Trong tuần qua (06/04 – 10/04), Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng 77.000 tỷ đồng trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá, với lãi suất duy trì ở mức 4,5%/năm. Mức chào thầu trên giảm mạnh so với hai tuần trước đó, lần lượt ở mức 258.000 tỷ đồng và 106.000 tỷ đồng.

Khối lượng trúng thầu đạt 70.369 tỷ đồng, trong khi lượng đáo hạn lên tới 136.627 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu trong tuần.

Như vậy, cơ quan điều hành đã hút ròng 66.258 tỷ đồng khỏi hệ thống, đưa tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố xuống còn 288.567 tỷ đồng.

Trong tuần qua, lãi suất VND liên ngân hàng biến động mạnh qua các phiên ở tất cả các kỳ hạn ngắn khi tăng mạnh vào đầu tuần rồi hạ nhiệt vào giữa tuần và tăng trở lại vào cuối tuần.

Chốt ngày 10/04, lãi suất qua đêm tăng 0,50 điểm % so với cuối tuần trước, lên 6,00%/năm; kỳ hạn 1 tuần tăng 0,50 điểm %, lên 6,50%/năm; trong khi kỳ hạn 2 tuần giảm nhẹ 0,05 điểm %, xuống 6,85%/năm và kỳ hạn 1 tháng giảm 0,30 điểm %, còn 7,50%/năm.

Trên thị trường ngoại tệ, trong tuần 06/04 – 10/04, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng – giảm đan xen qua các phiên. Chốt ngày 10/04, tỷ giá trung tâm ở mức 25.105 VND/USD, giảm nhẹ 2 đồng so với cuối tuần trước.

Tại Sở Giao dịch, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.900 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn; tỷ giá bán giao ngay ở mức 26.310 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND biến động nhẹ và chốt tuần tại 26.336 VND/USD, giảm 3 đồng so với cuối tuần trước đó.

Mạnh Đức

Nhịp sống Thị trường

Sự kiện: Lãi suất hôm nay

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng 13/4: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn đều giảm

Sếp ngân hàng nêu dự báo về lãi suất sau động thái của loạt ngân hàng

Cơ quan Thuế thông báo: Phong tỏa tài khoản ngân hàng của loạt doanh nghiệp sau

11:00 , 13/04/2026
Hơn 20 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất: Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV và nhiều nhà băng lớn đều nhập cuộc

10:34 , 13/04/2026
Một ngân hàng tại Việt Nam tăng thu nhập bình quân nhân viên lên hơn 900 triệu đồng trong 1 năm

09:49 , 13/04/2026
VIB Privilege Banking – Chuẩn mực mới cho Ngân hàng ưu tiên: linh hoạt, cá nhân hóa và đặc quyền xứng tầm

07:58 , 13/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên