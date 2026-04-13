Một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mang hơn 22.000 tỷ đi đầu tư chứng khoán và 54.000 tỷ gửi ngân hàng, lợi nhuận năm 2025 tăng trưởng gần 50%

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2025 với nhiều số liệu đáng chú ý.

Theo báo cáo tài chính, năm 2025 Prudential đạt lợi nhuận trước thuế đạt 4.937 tỷ đồng, tăng 48% so với mức 3.339 tỷ đồng năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.870 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 2.737 tỷ đồng của năm trước, tương ứng mức tăng khoảng 41%.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động tài chính và việc tiết giảm chi phí bán hàng.

Cụ thể, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 12.080 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính được kiểm soát ở mức 666 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận từ hoạt động tài chính tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong cơ cấu thu nhập của doanh nghiệp.

Đi sâu vào doanh thu tài chính của Prudential, thu nhập lãi đạt 8.664 tỷ đồng, (+2%), với xu hướng dịch chuyển rõ nét: lãi từ tiền gửi tăng mạnh 11,3%, trong khi lãi trái phiếu giảm nhẹ 1,5%. Đáng chú ý, lãi từ bán các khoản đầu tư tăng vọt 68% lên 2.422 tỷ đồng, trở thành động lực chính bù đắp tăng trưởng. Ngược lại, lãi đánh giá lại danh mục giảm mạnh 47%, phản ánh diễn biến thị trường kém thuận lợi hơn so với năm trước.

Ở chiều chi phí hoạt động, Prudential ghi nhận chi phí bán hàng giảm mạnh gần một nửa, từ 3.459 tỷ đồng xuống còn 1.823 tỷ đồng. Đây là yếu tố quan trọng giúp cải thiện lợi nhuận trong bối cảnh doanh thu bảo hiểm suy giảm. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ lên 3.005 tỷ đồng.

Dù vậy, ở mảng kinh doanh cốt lõi, bức tranh vẫn chưa thực sự khởi sắc. Doanh thu phí bảo hiểm thuần trong năm đạt 19.569 tỷ đồng, giảm khoảng 16% so với năm trước. Trong khi đó, tổng chi bồi thường và quyền lợi bảo hiểm ở mức 20.474 tỷ đồng, khiến Prudential tiếp tục ghi nhận lỗ gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm 1.583 tỷ đồng, dù đã thu hẹp so với năm 2024.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Prudential đạt 198.855 tỷ đồng, tăng gần 10.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tính đến cuối năm 2025, tổng giá trị đầu tư tài chính của Prudential đạt gần 178.500 tỷ đồng, bao gồm 138.229 tỷ đồng đầu tư dài hạn và 40.242 tỷ đồng đầu tư ngắn hạn.

Ở danh mục dài hạn, dòng vốn tập trung chủ yếu vào trái phiếu và tiền gửi ngân hàng. Cụ thể, trái phiếu Chính phủ và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đạt tổng cộng hơn 74.500 tỷ đồng, tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục. Đây là nhóm tài sản có mức độ an toàn cao, giúp doanh nghiệp đảm bảo dòng tiền ổn định để đáp ứng nghĩa vụ chi trả trong tương lai.

Trong khi đó, trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận giá trị 16.488 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Đáng chú ý, tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi dài hạn tăng mạnh lên 44.859 tỷ đồng, tăng hơn 7.500 tỷ đồng so với đầu năm.

Ở danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn, quy mô đạt 40.242 tỷ đồng, tăng so với mức 36.023 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư vào chứng khoán niêm yết và UPCoM lên tới 22.552 tỷ đồng, tăng đáng kể so với cuối năm 2024 là 19.100 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng duy trì khoảng 9.300 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn, đưa tổng tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi lên mức 54.159 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của Prudential là 168.612 tỷ đồng, tương đương khoảng 85% tổng nguồn vốn. Trong đó, phần lớn là nợ dài hạn với 155.373 tỷ đồng, chủ yếu đến từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm lên tới 155.299 tỷ đồng.﻿ Nợ ngắn hạn chỉ ở mức 13.238 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu Prudential đạt 30.243 tỷ đồng, tăng so với mức 26.373 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 21.776 tỷ đồng.