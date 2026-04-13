Phó Thống đốc NHNN: Tổng tài sản hệ thống đã đạt gần 30 triệu tỷ đồng, gấp 2.000 lần sau 40 năm đổi mới

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh.

Chiều nay ngày 13/4, Tạp chí Nhà đầu tư đã tổ chức Hội thảo "40 năm Đổi mới: Vai trò dẫn dắt của các tập đoàn kinh tế" nhằm đánh giá vai trò dẫn dắt và khuyến nghị chính sách phát triển mạnh mẽ các tập đoàn kinh tế.

Tại Hội thảo, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, đất nước ta sau 40 năm đổi mới với những thành tựu kinh tế ấn tượng như kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm liên tục; quy mô nền kinh tế đã vượt 514 tỷ USD một năm và đứng thứ 32 trên thế giới; tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 6,2%; riêng năm 2025 đạt 8,03%; thu nhập bình quân đầu người lên đến trên 5.000 USD. Đây là một trong những kết quả, thành tựu thể hiện tiềm lực và vị thế của Việt Nam được nâng lên rõ rệt trên trường quốc tế.

“Nhìn lại chặng đường 40 năm đổi mới, chúng ta không thể không nhắc đến vai trò đầu tàu của các tập đoàn kinh tế, trong đó có cả kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân. Dù là doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo hay kinh tế tư nhân là động lực quan trọng, thì các tập đoàn kinh tế luôn luôn khẳng định là xương sống, là vai trò dẫn dắt trong nền kinh tế”, ông Cảnh đánh giá.

Bên cạnh đó, đứng ở góc độ ngân hàng, hệ thống các tổ chức tín dụng đã luôn đồng hành và bứt phá, đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế và tăng trưởng kinh tế nói chung, được thể hiện ở hai khía cạnh.

Thứ nhất, sau 40 năm đổi mới, ngành ngân hàng đã có những bước phát triển vượt bậc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Chính phủ và cả hệ thống chính trị vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, đến 31/12/2025, hệ thống ngân hàng bao gồm 127 tổ chức tín dụng với tổng tài sản gần 30 triệu tỷ đồng (tăng khoảng 22% so với cuối năm 2024, tăng gần gấp 2000 lần sau 40 năm). Huy động vốn tăng 15,42% so với cuối năm 2024, tăng gấp 1300 lần trong 40 năm. Trong đó, một số ngân hàng có quy mô lớn, có thứ hạng xét cao trên thị trường quốc tế.

Thứ hai, hệ thống pháp luật về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng thường xuyên được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng cung ứng nguồn vốn tín dụng khổng lồ cho nền kinh tế, góp phần phát triển kinh tế, hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

Đối với các tập đoàn kinh tế, ngành ngân hàng luôn xác định là khách hàng lớn, truyền thống, có uy tín, sẵn sàng phục vụ tạo mọi điều kiện cho vay để đảm bảo cung ứng tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, đầu tư vào các dự án lớn có ý nghĩa kinh tế - xã hội quan trọng và đảm bảo cả tiến độ lẫn hiệu quả.

Đến cuối năm 2025, dư nợ tín dụng nền kinh tế đạt khoảng 18,6 triệu tỷ đồng (tăng 19,07% so với năm 2024 và chiếm 144% GDP của nền kinh tế). Trong đó, dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp trong nước chiếm khoảng 48% tổng dư nợ toàn nền kinh tế; dư nợ đối với các tập đoàn, tổng công ty chiếm khoảng 7%.

Ngành ngân hàng cũng thực hiện các giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số toàn hệ thống, phát triển thêm các sản phẩm dịch vụ tài chính, thanh toán hiện đại... góp phần tạo điều kiện cho nền kinh tế tiếp cận vốn tín dụng một cách hiệu quả.

Kết quả trên cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống ngân hàng Việt Nam, không những đóng góp nguồn lực, cung cấp dịch vụ tài chính cho sự phát triển cộng đồng doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, mà chính sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống tài chính này bản thân cũng đóng góp vào sự lớn mạnh của khu vực doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế Việt Nam nói chung.

Trong thời gian tới, ngành ngân hàng cam kết sẽ điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, tín dụng, ngoại hối, đảm bảo kiểm soát lạm phát, cung ứng đủ vốn cho nền kinh tế, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hùng cường và thịnh vượng.