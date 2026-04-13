Công an bắt khẩn cấp một nhân viên ngân hàng MB ở Lâm Đồng

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mạnh Đức | 13-04-2026 - 14:35 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngô Anh Tuấn, chuyên viên khách hàng cá nhân của Ngân hàng MB, bị cơ quan công an bắt khẩn cấp để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi bị cáo buộc lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng để thao tác vay trực tuyến và chiếm đoạt số tiền lên tới 1,7 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra thi hành Lệnh bắt đối với Ngô Anh Tuấn (Ảnh: Công an Lâm Đồng)

Ngày 07/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Ngô Anh Tuấn (SN 1999) thường trú tại xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra xác định, Ngô Anh Tuấn là chuyên viên khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Lâm Đồng, được giao nhiệm vụ tư vấn, lập hồ sơ vay vốn cho khách hàng.

Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, Tuấn đã đưa ra thông tin gian dối về việc hồ sơ vay vốn chưa hoàn tất, yêu cầu khách hàng cung cấp điện thoại để thao tác. Sau đó, Tuấn truy cập ứng dụng ngân hàng, thực hiện thủ tục vay vốn trực tuyến và chuyển số tiền 1,7 tỷ đồng đến tài khoản khác, rồi chuyển về tài khoản cá nhân để chiếm đoạt. Bị hại không biết về việc Tuấn dùng tài khoản của mình để vay 1,7 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Tuấn sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau khi phát hiện vụ việc, bị hại đã trình báo đến cơ quan Công an.

Qua vụ việc này, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, khi có nhu cầu vay vốn hoặc đáo hạn ngân hàng, người dân nên trực tiếp đến trụ sở ngân hàng hoặc trực tiếp truy cập phần mềm chính thống ngân hàng để thực hiện các giao dịch. Không để người khác sử dụng điện thoại, tài khoản của mình để truy cập, thao tác trên các ứng dụng tài chính, ngân hàng, cũng như các ứng dụng khác. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo pháp luật

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo: Những ai là người bị hại, người liên quan đến hành vi của Ngô Anh Tuấn, đề nghị khẩn trương liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng (địa chỉ: Số 04 đường Trần Bình Trọng, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) hoặc liên hệ Trực ban hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng qua số điện thoại 02633.822.097 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn 20 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất: Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV và nhiều nhà băng lớn đều nhập cuộc

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn chiều nay ngày 13/4

Agribank chặn hơn 91.000 giao dịch chuyển tiền bất thường

14:31 , 13/04/2026
Ngân hàng Nhà nước hút về hơn 66.000 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng nhích tăng

11:25 , 13/04/2026
Cơ quan Thuế thông báo: Phong tỏa tài khoản ngân hàng của loạt doanh nghiệp sau

11:00 , 13/04/2026
Một ngân hàng tại Việt Nam tăng thu nhập bình quân nhân viên lên hơn 900 triệu đồng trong 1 năm

09:49 , 13/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên