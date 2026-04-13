Agribank chặn hơn 91.000 giao dịch chuyển tiền bất thường

Số liệu thống kê của Agribank cho thấy tính tới đầu tháng 4-2026, dịch vụ AgriNotify (phát hiện, cảnh báo tài khoản nghi ngờ, lừa đảo) đã ghi nhận trên 200.000 lượt cảnh báo giao dịch. Trong đó hơn 91.000 giao dịch tạm dừng hoặc hủy bỏ với tổng giá trị hơn 360 tỉ đồng góp phần giúp khách hàng nhận diện sớm rủi ro và hạn chế các giao dịch bất thường.

Agribank là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai dịch vụ AgriNotify - giải pháp phát hiện, cảnh báo tài khoản nghi ngờ gian lận, lừa đảo.

AgriNotify đã được triển khai đồng bộ trên nhiều kênh như Agribank Plus, eBanking (Mobile Banking, Internet Banking) đối với các giao dịch chuyển tiền trong hệ thống Agribank và chuyển tiền nhanh liên ngân hàng.

Đồng thời, tại quầy giao dịch, hệ thống cũng hỗ trợ cảnh báo đối với các giao dịch chuyển tiền đến tài khoản mở tại Agribank và 4 ngân hàng gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank và MB. Nhờ đó, khách hàng được cảnh báo kịp thời, không chỉ trên ứng dụng mà cả trong quá trình giao dịch trực tiếp, giúp chủ động cân nhắc trước khi hoàn tất giao dịch.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 23-3, hệ thống SIMO (hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán) đã được triển khai tới 149 đơn vị, gồm 99 tổ chức tín dụng và 50 tổ chức trung gian thanh toán. Có tổng cộng hơn 688.000 bản ghi về tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng và đơn vị chấp nhận thanh toán có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật.

Hệ thống đã cảnh báo tới hơn 3,5 triệu lượt khách hàng, trong đó có hơn 1,1 triệu lượt đã tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch, với tổng giá trị gần 4.000 tỉ đồng.

Những con số trên cho thấy hiệu quả của các giải pháp cảnh báo rủi ro trong thực tế, góp phần giúp khách hàng kịp thời nhận diện nguy cơ, hạn chế tổn thất tài chính và nâng cao mức độ an toàn trong quá trình giao dịch.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu thập tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng, đơn vị chấp nhận thanh toán nghi ngờ gian lận và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để mở rộng triển khai dịch vụ truy vấn trạng thái nghi ngờ cho các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán có nhu cầu.

Theo các ngân hàng, ngay khi khách hàng nhập thông tin người nhận để giao dịch, hệ thống sẽ tự động đối chiếu với dữ liệu từ cơ quan chức năng và hệ thống nội bộ của ngân hàng thương mại để phát hiện dấu hiệu bất thường. Nếu phát hiện rủi ro, cảnh báo sẽ được hiển thị ngay lập tức, giúp khách hàng có thêm cơ sở để cân nhắc trước khi chuyển tiền. Cảnh báo được phân thành 3 mức độ: - Tài khoản rủi ro cao: Thuộc danh sách cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền - Tài khoản rủi ro trung bình: Có dấu hiệu nghi ngờ, bất thường - Tài khoản chưa xác thực: Thông tin người nhận không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư



