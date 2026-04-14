Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn sáng nay ngày 14/4

Thanh Anh | 14-04-2026 - 07:14 AM | Tài chính - ngân hàng

Trước đó, trong ngày 13/4, giá vàng trong nước đã giảm khoảng 700 -900 nghìn đồng/lượng.

Đầu giờ sáng ngày 14/4, giá vàng SJC được các thương hiệu lớn niêm yết ở cùng một mức 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cũng được niêm yết 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Công ty SJC và PNJ áp dụng giá 168,2 – 171,2 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong ngày 13/4, giá vàng trong nước đã giảm khoảng 700 -900 nghìn đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.754 USD/ounce, tương đương với khoảng 151 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD hiện hành.

Theo ông Robin Brooks, chuyên gia cao cấp tại Brookings Institution và cựu Kinh tế trưởng của IIF cũng như chiến lược gia ngoại hối tại Goldman Sachs, vàng hiện mang đặc điểm của một tài sản “beta cao”, tức là khuếch đại, thay vì giảm thiểu, các đợt bán tháo trên thị trường.

Trong một phân tích mới, ông Brooks cho rằng đang có điều gì đó không ổn xảy ra với vàng. “Truyền thống, vàng là tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nơi để nhà đầu tư ‘ẩn mình’ khi các tài sản khác lao dốc. Nhưng điều đó không còn đúng trong sáu tuần chiến sự vừa qua. Giá vàng giảm 10%, trong khi chỉ số S&P 500 chỉ giảm chưa đến 1%. Một tài sản không thể được xem là phòng ngừa rủi ro nếu lại giảm mạnh hơn cả S&P 500 trong một cú sốc tiêu cực. Khi đó, nó trở thành điều ngược lại”, ông nói.

Theo vị chuyên gia, vàng đang vận động như một tài sản beta cao, khuếch đại các đợt bán tháo. Ông Brooks đưa ra một số giả thuyết nhằm lý giải diễn biến này.

“Giả thuyết đầu tiên là các ngân hàng trung ương ở thị trường mới nổi đã bán vàng trong cú sốc gần đây, nhưng điều này thực chất chỉ đúng với Thổ Nhĩ Kỳ, nơi dự trữ giảm 128 tấn nhằm huy động ngoại tệ để bảo vệ đồng Lira,” ông cho biết. “Thổ Nhĩ Kỳ là một trường hợp ngoại lệ. Việc duy trì neo tỷ giá với đồng USD buộc ngân hàng trung ương nước này phải bán dự trữ trong các cú sốc, một thực tiễn mà hầu hết các nền kinh tế mới nổi khác đã từ bỏ từ lâu vì những lý do chính đáng.”

Giả thuyết thứ hai là đợt tăng mạnh của vàng trong năm qua, còn gọi là ‘giao dịch phòng ngừa mất giá tiền tệ’ đã thu hút nhiều nhà đầu tư mới, nhưng nhóm này lại nhạy cảm hơn và dễ rút lui khi thị trường biến động,” ông nhận định. “Điều này có thể giải thích vì sao vàng đang giao dịch như một tài sản beta cao trong những tuần gần đây. Nếu đúng như vậy và tôi cho là đúng thì chỉ là vấn đề thời gian trước khi nhóm nhà đầu tư này bị loại bỏ khỏi thị trường và vàng quay trở lại vai trò trú ẩn quen thuộc.” Vì vậy, vị thế tài sản trú ẩn không biến mất vĩnh viễn, mà chỉ đang bị ‘nhiễu’ tạm thời.”

Thanh Anh

Nhịp sống thị trường


vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn 20 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất: Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV và nhiều nhà băng lớn đều nhập cuộc

Hơn 20 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất: Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV và nhiều nhà băng lớn đều nhập cuộc Nổi bật

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn chiều nay ngày 13/4

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn chiều nay ngày 13/4 Nổi bật

Bắt 4 đối tượng dùng thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt 23 tỉ đồng

Bắt 4 đối tượng dùng thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt 23 tỉ đồng

23:39 , 13/04/2026
2025 khởi động - 2026 tăng tốc: Sacombank và chiến lược đồng hành cùng hộ kinh doanh, doanh nghiệp chuyển đổi

2025 khởi động - 2026 tăng tốc: Sacombank và chiến lược đồng hành cùng hộ kinh doanh, doanh nghiệp chuyển đổi

19:30 , 13/04/2026
Một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mang hơn 22.000 tỷ đi đầu tư chứng khoán và 54.000 tỷ gửi ngân hàng, lợi nhuận năm 2025 tăng trưởng gần 50%

Một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mang hơn 22.000 tỷ đi đầu tư chứng khoán và 54.000 tỷ gửi ngân hàng, lợi nhuận năm 2025 tăng trưởng gần 50%

17:42 , 13/04/2026
SHB: Dấu ấn một định chế tư nhân trong 40 năm đổi mới

SHB: Dấu ấn một định chế tư nhân trong 40 năm đổi mới

17:30 , 13/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên