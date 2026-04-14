Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa dự kiến tham gia Hội đồng quản trị một ngân hàng

Ngày 15/04, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội năm nay, HĐQT OCB sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là 8 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. Ngân hàng sẽ tiến hành bầu bổ sung ông Lê Xuân Nghĩa làm Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 theo danh sách nhân sự dự kiến đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Ông Lê Xuân Nghĩa sinh năm 1952 là chuyên gia kinh tế, TS Trường Đại học Merseburg. Ông từng làm Phó Chủ tịch của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh doanh. Giai đoạn 2015 -2020, ông là thành viên HĐQT Ngân hàng Quốc dân (NCB).

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, OCB đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 354.214 tỷ đồng, tăng 10%. Tổng huy động thị trường 1 đạt 251.919 tỷ đồng, tăng 14%; Dư nợ thị trường 1 đạt 235.875 tỷ đồng, tăng 15%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%. Lợi nhuận trước thuế năm 2026 mục tiêu đạt 6.960 tỷ đồng, tăng 39% so với kết quả năm 2025.

Ngân hàng cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm nay. Theo đó, OCB dự kiến phát hành 399,46 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 15%) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng từ mức 26.631 tỷ đồng lên 30.625 tỷ đồng.

Nguồn vốn tăng thêm dự kiến được dùng để tăng trưởng quy mô, tăng năng lực cạnh tranh của ngân hàng và đáp ứng kế hoạch mở rộng mạng lưới giao dịch của OCB; Tiếp tục đầu tư cho các hệ thống công nghệ phục vụ cho việc hiện đại hóa ngân hàng, hỗ trợ cho việc phát triển sản phẩm mới, tăng trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng; Đẩy mạnh hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn hiệu quả hơn nữa.