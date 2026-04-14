Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối: Thị trường vàng đang có sự thay đổi, 11 đơn vị xin cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng

Tại buổi họp báo do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức chiều 14/4, ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, cho biết tính đến thời điểm hiện tại, NHNN đã nhận được 11 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại. NHNN đang phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xem xét cấp phép cho các đơn vị đủ điều kiện.

“Việc xét duyệt hồ sơ rất chặt chẽ nên NHNN đang phối hợp để xem xét. Khi có kết quả chính thức sẽ thông báo tới các cơ quan báo chí”, ông Đào Xuân Tuấn cho biết.

Ông Tuấn cho biết, thị trường vàng đang có sự thay đổi, cơ quan chức năng đã và đang triển khai các biện pháp nhằm ổn định thị trường.

Thông tin tại họp báo, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, giá vàng biến động ở mức cao trong 3 tháng đầu năm 2026 gắn liền với những tác động từ tình hình căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự, cạnh tranh chiến lược gia tăng trên phạm vi toàn cầu.

Ông Hà nhấn mạnh NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường vàng trong nước và quốc tế, triển khai quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025), phối hợp với các cơ quan hữu quan để tăng cường công tác quản lý và có biện pháp ổn định thị trường vàng theo thẩm quyền.