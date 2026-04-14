Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối: Thị trường vàng đang có sự thay đổi, 11 đơn vị xin cấp phép sản xuất vàng miếng

Quang Hưng | 14-04-2026 - 17:22 PM | Tài chính - ngân hàng

Đây là những thông tin được ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, cho biết tại buổi họp báo chiều 14/4.

Toàn cảnh buổi họp báo

Tại buổi họp báo do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức chiều 14/4, ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, cho biết tính đến thời điểm hiện tại, NHNN đã nhận được 11 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại. NHNN đang phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xem xét cấp phép cho các đơn vị đủ điều kiện.

“Việc xét duyệt hồ sơ rất chặt chẽ nên NHNN đang phối hợp để xem xét. Khi có kết quả chính thức sẽ thông báo tới các cơ quan báo chí”, ông Đào Xuân Tuấn cho biết.

Ông Tuấn cho biết, thị trường vàng đang có sự thay đổi, cơ quan chức năng đã và đang triển khai các biện pháp nhằm ổn định thị trường.

Thông tin tại họp báo, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, giá vàng biến động ở mức cao trong 3 tháng đầu năm 2026 gắn liền với những tác động từ tình hình căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự, cạnh tranh chiến lược gia tăng trên phạm vi toàn cầu.

Ông Hà nhấn mạnh NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường vàng trong nước và quốc tế, triển khai quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025), phối hợp với các cơ quan hữu quan để tăng cường công tác quản lý và có biện pháp ổn định thị trường vàng theo thẩm quyền.

Ngày 14/4: Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn đồng loạt tăng

Ngày 14/4: Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn đồng loạt tăng

18:46 , 14/04/2026

Ngày 14/4: Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn đồng loạt tăng Nổi bật

Hơn 20 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất: Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV và nhiều nhà băng lớn đều nhập cuộc

Hơn 20 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất: Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV và nhiều nhà băng lớn đều nhập cuộc Nổi bật

Bao nhiêu ngân hàng giảm lãi suất sau cuộc họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước?

18:46 , 14/04/2026

Bao nhiêu ngân hàng giảm lãi suất sau cuộc họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước?

18:46 , 14/04/2026
Eximbank khẳng định vị thế khi được LSEG trao giải cao nhất "Best Market Maker"

17:30 , 14/04/2026

Eximbank khẳng định vị thế khi được LSEG trao giải cao nhất “Best Market Maker”

17:30 , 14/04/2026
Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nói về diễn biến lãi suất, tỷ giá, tín dụng trong quý I/2026

16:47 , 14/04/2026

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nói về diễn biến lãi suất, tỷ giá, tín dụng trong quý I/2026

16:47 , 14/04/2026
HDBank, VIFC và Sở Giao dịch Chứng khoán London thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, mở rộng kết nối thị trường vốn quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam

13:04 , 14/04/2026

HDBank, VIFC và Sở Giao dịch Chứng khoán London thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, mở rộng kết nối thị trường vốn quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam

13:04 , 14/04/2026

