Giá vàng SJC, vàng nhẫn ngày 20/4

Giá vàng trong nước sáng 20/4 không biến động so với cuối tuần, khi cả vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt được các doanh nghiệp giữ nguyên giá niêm yết. Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm mạnh 70 USD/ounce, lùi xuống dưới ngưỡng 4.800 USD/ounce.

Ở thị trường trong nước, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 168,5 - 172 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều so với phiên trước. Trong tuần vừa qua, giá mua vào vàng miếng đã giảm 900 nghìn đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 400 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giữ ổn định. SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 168 - 171,5 triệu đồng/lượng. DOJI, PNJ và Phú Quý cùng giao dịch ở mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải mua vào - bán ra vàng nhẫn 999.9 ở mức 168,5 - 171 triệu đồng/lượng. Các mức giá này không thay đổi so với hôm qua.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải lúc 5h58p

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay rạng sáng nay ở mức 4.788 USD/ounce, giảm 70 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 152,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 19,9 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tuần này cho thấy vàng vẫn chịu tác động đan xen từ căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng chính sách tiền tệ Mỹ. Một số chuyên gia cho rằng kim loại quý có thể phục hồi nếu các thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông được duy trì, trong khi một số ý kiến khác cảnh báo áp lực chốt lời có thể xuất hiện khi giá vàng tiến sát vùng cản kỹ thuật.

Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý thị trường nghiêng về xu hướng tích cực. Phần lớn chuyên gia Phố Wall và nhà đầu tư nhỏ lẻ được khảo sát vẫn kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần này, dù biến động ngắn hạn được dự báo còn lớn.