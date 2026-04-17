Chiều 17/4: Giá vàng SJC, vàng nhẫn bất ngờ đảo chiều

Cập nhật đầu giờ chiều ngày 17/4, giá vàng lại đảo chiều tăng sau 3 ngày liên tục giảm, mức tăng nhẹ khoảng 500 nghìn đồng/lượng.

Theo đó, giá vàng miếng SJC trên thị trường hiện phổ biến ở mức 167,5 – 171,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, công ty SJC niêm yết ở mức 167,0 – 170,5 triệu đồng/lượng. Trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết 167,5 – 170,0 triệu đồng/lượng. DOJI và PNJ áp dụng 167,5 – 170,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế cùng thời điểm đứng ở mức 4.783 USD/ounce.

Lúc 10h00, giá vàng trong nước đồng loạt giảm khoảng 700 nghìn đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng hiện ở mức 167,0 – 170,5 triệu đồng/lượng, giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán so với hôm qua. Giá vàng nhẫn tại đây cũng giảm mức tương tự xuống 166,5 – 170,0 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng miếng cũng được điều chỉnh xuống 167,0 – 170,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn ở mức 167,0 – 170,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới cũng có xu hướng tiếp tục lùi sâu, xuống 4.775 USD/ounce.

Đầu giờ sáng ngày 17/4, giá bán vàng trong nước ở quanh mốc 171 triệu đồng/lượng sau khi giảm mạnh khoảng 2,5 triệu đồng/lượng trong ngày hôm qua.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng đang được niêm yết 167,7 – 171,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn ở mức 167,2 – 170,7 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, giá vàng miếng và giá vàng nhẫn đều được niêm yết 167,7 – 171,2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng ở mức 167,7 - 171,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn là 167,5 - ﻿170,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lại rơi khỏi mốc quan trọng. Kim loại quý hiện ở mức 4.789 USD/ounce, giảm khoảng 40 USD/ounce so với sáng hôm qua. ﻿

Theo Kitco News, ﻿thị trường vàng có thể tiếp tục thiếu động lực từ nhu cầu trú ẩn an toàn khi Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia báo cáo hoạt động sản xuất trong khu vực vẫn vững vàng, qua đó làm dịu bớt lo ngại suy thoái của nhà đầu tư.

Ngân hàng trung ương khu vực này cho biết chỉ số triển vọng kinh doanh ngành sản xuất tháng 4 tăng lên 26,7, so với mức 18,1 của tháng 3. Con số này vượt xa kỳ vọng, khi các nhà kinh tế trước đó chỉ dự báo khoảng 10,3.

“Hoạt động sản xuất trong khu vực nhìn chung tiếp tục mở rộng, theo phản hồi từ các doanh nghiệp tham gia khảo sát triển vọng kinh doanh tháng 4. Các chỉ số về hoạt động chung, đơn hàng mới và lượng hàng giao đều tăng trong tháng này. Tuy nhiên, chỉ số việc làm giảm và chuyển sang mức âm, cho thấy tổng số việc làm đang suy giảm,” báo cáo nêu rõ.

Trước đó, dù giá vàng đã quay trở lại trên ngưỡng 4.800 USD/ounce, thị trường vẫn chưa ghi nhận lực mua tiếp diễn đáng kể.

Trong trao đổi với Kitco News, Michael Brown, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Pepperstone, cho biết mốc 4.800 USD/ounce là rào cản đầu tiên mà vàng cần vượt qua để củng cố thêm niềm tin tăng giá của nhà đầu tư.

Brown nói thêm rằng mặc dù thị trường đang hướng tới khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình, các nhà đầu tư vàng vẫn tỏ ra khá thận trọng. Ông cho rằng thị trường vàng vẫn cần “tiêu hóa” phần yếu tố đầu cơ đã đẩy giá lên mức cao kỷ lục hồi tháng 1.

Giá vàng vẫn gặp khó khăn ngay cả khi đồng USD tiếp tục giao dịch quanh mức 98 điểm, gần mức thấp nhất kể từ cuối tháng 2.

“Chúng tôi tiếp tục thấy vàng giao dịch giống một tài sản rủi ro beta cao hơn là một nơi trú ẩn an toàn. Ngoài ra, vàng miếng gần như không còn mối tương quan rõ ràng với các yếu tố truyền thống như giá trị đồng USD hay lợi suất thực. Với bối cảnh đó, và khả năng những động lực này chưa sớm thay đổi,” ông nói. “Tôi cho rằng triển vọng của vàng phụ thuộc vào việc xung đột Trung Đông tiếp tục hạ nhiệt như hiện nay. Nếu điều đó được duy trì, tôi kỳ vọng vàng sẽ vẫn được hỗ trợ và xu hướng chung trong ngắn hạn vẫn là đi lên.”