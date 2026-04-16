6 ngân hàng dự chi gần 34.000 tỷ trả cổ tức tiền mặt: Không phải VPBank hay MB, đây mới là nhà băng chi đậm nhất cho cổ đông

6 ngân hàng muốn chi gần 34.000 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt

Mùa đại hội đồng cổ đông 2026 tiếp tục ghi nhận làn sóng ngân hàng chia cổ tức tiền mặt với quy mô lớn, nhiều nhà băng dự chi từ vài nghìn đến gần chục nghìn tỷ đồng

Tại VPBank , Hội đồng quản trị dự kiến trình phương án chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II hoặc quý III/2026, tùy quyết định của HĐQT. Với tỷ lệ này, số tiền VPBank dự chi để trả cổ tức vào khoảng 4.000 tỷ đồng.

Song song với việc chia cổ tức, VPBank cũng lên kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, với tỷ lệ hơn 26%.

Trong khi đó, LPBank gây chú ý khi dự kiến chi gần 9.000 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt năm 2025, tương ứng tỷ lệ lên tới 30%. Nếu được cổ đông thông qua, đây sẽ là mức cổ tức tiền mặt cao nhất trong lịch sử của ngân hàng này. Hiện, LPBank là ngân hàng có kế hoạch trả cổ tức tiền mặt cao nhất trong năm nay.

Tại MB , kế hoạch chi trả cổ tức cũng ở quy mô lớn. Ngân hàng dự kiến chi khoảng 8.055 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương mỗi cổ phần nhận 1.000 đồng. Ngoài ra, MB còn dự kiến phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, qua đó tiếp tục tăng cường vốn tự có.

Tương tự, ACB cũng được cổ đông thông qua phương án chia cổ tức với tổng tỷ lệ 20%. Trong đó, ngân hàng dự kiến chi gần 3.600 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt (tỷ lệ 7%) và hơn 6.600 tỷ đồng để chia cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 13%). Tổng quy mô chi trả lên tới hơn 10.000 tỷ đồng.

Một ngân hàng quy mô lớn khác là SHB cũng dự kiến trình cổ đông phương án chia cổ tức tổng tỷ lệ 16%, bao gồm 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Tổng nguồn chi trả khoảng 8.550 tỷ đồng, trong đó phần tiền mặt vào khoảng 3.206 tỷ đồng.

Không nằm ngoài xu hướng, cổ đông VIB đã thông qua phương án chia cổ tức tổng thể năm 2025 với 9% bằng tiền mặt, đi kèm 9,5% cổ phiếu thưởng. Với số tiền chi trả hơn 3.000 tỷ đồng, VIB là một trong số ít ngân hàng duy trì đều đặn chính sách cổ tức tiền mặt trong nhiều năm gần đây.

Như vậy, tính đến hiện tại đã có 6 ngân hàng công bố kế hoạch trả cổ tức tiền mặt trong năm 2026 với tổng số tiền 33.800 tỷ đồng.

Ngoài những ngân hàng nêu trên, một số nhà băng khác cũng để ngỏ khả năng trả cổ tức tiền mặt trong năm nay như: Techcombank, VietinBank, Vietcombank, BIDV và HDBank.﻿

Lợi nhuận cải thiện, ngân hàng mạnh tay trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông

Thực tế, xu hướng chia cổ tức tiền mặt đã quay trở lại rõ nét trong hai năm gần đây sau một thời gian dài bị hạn chế.

Năm 2025, có tới 12 ngân hàng thực hiện chia cổ tức tiền mặt, bao gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, Techcombank, VPBank, ACB, SHB, TPBank, OCB, LPBank và VIB. Tổng số tiền chi trả ước tính lên tới khoảng 42.600 tỷ đồng. Trong đó, nhà băng chi đậm nhất là LPBank với tỷ lệ 25%.

Trước đó, năm 2024 cũng ghi nhận 9 ngân hàng chia cổ tức tiền mặt với tổng quy mô khoảng 30.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2023 khi chỉ có 6 ngân hàng chi khoảng 23.000 tỷ đồng.

Sự gia tăng cả về số lượng ngân hàng lẫn quy mô chi trả cho thấy xu hướng này đang ngày càng rõ rệt, đặc biệt ở các ngân hàng có nền tảng vốn và lợi nhuận tốt.

Theo chia sẻ từ lãnh đạo nhiều ngân hàng, làn sóng cổ tức tiền mặt quay trở lại sau khi “vòng kim cô” được tháo gỡ. Trước đó, trong giai đoạn 2019–2021, Ngân hàng Nhà nước chủ trương hạn chế chia cổ tức tiền mặt nhằm giữ lại nguồn lực để các ngân hàng giảm lãi suất, hỗ trợ nền kinh tế vượt qua đại dịch.

Từ năm 2023, cơ quan điều hành không còn siết chặt việc chia cổ tức tiền mặt đối với các ngân hàng có xếp hạng cao, tạo điều kiện để những nhà băng có năng lực tài chính tốt thực hiện chi trả cho cổ đông.

Việc chia cổ tức bằng tiền mặt không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho cổ đông dưới dạng “tiền tươi thóc thật”, mà còn phản ánh sự tự tin của ban lãnh đạo vào dòng tiền và nền tảng vốn của ngân hàng.

Dù xu hướng chi tiền mặt gia tăng, phần lớn các ngân hàng vẫn lựa chọn phương án kết hợp giữa cổ tức tiền mặt và cổ phiếu nhằm đảm bảo cân đối vốn.

Trong bối cảnh tín dụng tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong cung ứng vốn cho nền kinh tế, nhu cầu tăng vốn để đáp ứng các chuẩn mực an toàn ngày càng cao vẫn là áp lực lớn. Vì vậy, việc “chia nhưng vẫn giữ” – vừa trả cổ tức tiền mặt, vừa tăng vốn qua cổ phiếu – đang trở thành chiến lược phổ biến.

Ở góc độ thị trường, cổ tức tiền mặt là thông tin tích cực đối với cổ đông. Tuy nhiên, khoản thu nhập này sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định, đồng thời giá cổ phiếu thường được điều chỉnh giảm tương ứng với mức cổ tức sau ngày giao dịch không hưởng quyền.

Giới phân tích cho rằng, nếu môi trường kinh doanh tiếp tục thuận lợi và lợi nhuận duy trì tích cực, làn sóng chia cổ tức tiền mặt nhiều khả năng sẽ tiếp tục trong các năm tới. Tuy nhiên, mức độ “mạnh tay” sẽ còn phụ thuộc vào diễn biến nợ xấu, thanh khoản hệ thống và yêu cầu tăng vốn của ngành ngân hàng.