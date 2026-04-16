Sáng 16/4: Giá vàng SJC, vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh

Cập nhật mới nhất, giá vàng trong nước đồng loạt giảm. Giá vàng thế giới mặc dù vẫn duy trì trên mốc 4.800 USD/ounce nhưng điều chỉnh giảm nhẹ so với sáng nay khoảng 20 USD, hiện đứng ở mức 4.820 USD/ounce.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán xuống còn 168,5 – 172,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng điều chỉnh mức tương tự, xuống 168,2 – 172,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn. Theo đó, giá vàng miếng tại đây đang được niêm yết 168,5 – 172,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tròn ở mức 168,5 – 171,8 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng ngày 16/4, giá vàng SJC được các doanh nghiệp lớn như Công ty SJC, Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 170,0 – 173,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, DOJI và Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức thấp hơn: 169,8 – 172,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn trơn, DOJI đang áp dụng giá 169,8 – 172,8 triệu đồng/lượng tương tự như vàng miếng. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 170,0 – 173,0 triệu đồng/lượng. Công ty SJC là 169,7 – 173,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay duy trì trên mốc 4.800 USD/ounce.

Theo Kitco News, kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình dài hạn tại Trung Đông đang giúp thị trường dần ổn định. USD vì thế giảm vai trò trú ẩn, trong khi biến động hạ nhiệt hỗ trợ chứng khoán. Tuy nhiên, thị trường vàng không được hưởng lợi từ sự cải thiện tâm lý trên các thị trường tài chính toàn cầu, khi kim loại quý này gặp khó khăn trong việc duy trì mức tăng trên 4.800 USD/ounce.

Trong trao đổi với Kitco News, Michael Brown, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Pepperstone, cho biết mốc 4.800 USD/ounce là rào cản đầu tiên mà vàng cần vượt qua để củng cố thêm niềm tin tăng giá của nhà đầu tư.

Brown nói thêm rằng mặc dù thị trường đang hướng tới khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình, các nhà đầu tư vàng vẫn tỏ ra khá thận trọng. Ông cho rằng thị trường vàng vẫn cần “tiêu hóa” phần yếu tố đầu cơ đã đẩy giá lên mức cao kỷ lục hồi tháng 1.

Giá vàng vẫn gặp khó khăn ngay cả khi đồng USD tiếp tục giao dịch quanh mức 98 điểm, gần mức thấp nhất kể từ cuối tháng 2.

“Chúng tôi tiếp tục thấy vàng giao dịch giống một tài sản rủi ro beta cao hơn là một nơi trú ẩn an toàn. Ngoài ra, vàng miếng gần như không còn mối tương quan rõ ràng với các yếu tố truyền thống như giá trị đồng USD hay lợi suất thực. Với bối cảnh đó, và khả năng những động lực này chưa sớm thay đổi,” ông nói. “Tôi cho rằng triển vọng của vàng phụ thuộc vào việc xung đột Trung Đông tiếp tục hạ nhiệt như hiện nay. Nếu điều đó được duy trì, tôi kỳ vọng vàng sẽ vẫn được hỗ trợ và xu hướng chung trong ngắn hạn vẫn là đi lên.”

Nhìn về phía trước, Brown cho biết vàng có thể lấy lại sức hấp dẫn khi sự chú ý chuyển từ cuộc khủng hoảng hiện tại sang đánh giá mức độ thiệt hại đã gây ra.

Ông cũng nhận định nền kinh tế Mỹ đang ở trạng thái tốt hơn để chống chịu cơn bão kinh tế hiện nay.

“Không chỉ là nước xuất khẩu năng lượng ròng, người tiêu dùng Mỹ cũng ở trạng thái tương đối khỏe mạnh trước khi xung đột nổ ra,” ông nói. “Bên cạnh đó, sự phục hồi của Phố Wall có thể giúp ‘hiệu ứng của cải’ tiếp tục duy trì, qua đó hỗ trợ chi tiêu của nhóm thu nhập cao.”

Tuy nhiên, Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh – những khu vực phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng – lại đang ở vị thế dễ tổn thương hơn. Brown cho rằng rủi ro Ngân hàng Trung ương Anh hoặc Ngân hàng Trung ương châu Âu mắc sai lầm trong chính sách tiền tệ đang gia tăng khi họ phải đối mặt với áp lực lạm phát.

“Điều này đặt ra một câu hỏi thú vị: liệu thị trường sẽ phản ứng tích cực với việc thắt chặt chính sách bằng cách đẩy giá đồng tiền lên nhờ lợi suất cao hơn, hay sẽ phản ứng tiêu cực vì việc tăng lãi suất tạo thêm lực cản đối với hoạt động kinh tế,” ông nói.

Trong các nhận định trước đó với Kitco News, Brown cho rằng trong kịch bản này, vàng có thể diễn biến tích cực khi nhà đầu tư tìm đến như một công cụ phòng ngừa rủi ro suy giảm tăng trưởng kinh tế.