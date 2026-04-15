Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy: Ở vị trí điều hành mà không cập nhật kiến thức liên tục thì mỗi năm có thể "khấu hao" tới 15% năng lực của…chính mình

Trong một chia sẻ mới đây trên trang cá nhân, Chủ tịch Ngân hàng Á Châu (ACB) Trần Hùng Huy đã đăng những hình ảnh anh đang tham gia một khoá học ngắn hạn tại Chantilly, Pháp.

Nội dung chủ tịch ACB viết: Hơn 2 năm trước, ChatGPT ra mắt và mở ra một cách nhìn hoàn toàn mới về AI. Chỉ hơn 3 tháng gần đây, Agentic AI lại tiếp tục tạo nên một "cơn địa chấn" mới — không chỉ trả lời, mà còn có thể hành động, tự vận hành, tự ra quyết định. Tốc độ thay đổi nhanh đến mức đôi khi chưa kịp hiểu xong cái cũ, cái mới đã tới.

Trong guồng quay đó, nếu một người ở vị trí điều hành không liên tục cập nhật, thì mỗi năm có thể "khấu hao" tới 15% năng lực của chính mình — nghe hơi đau nhưng rất thật. Vậy nên… cả tháng nay đã "cày" 150% công suất rồi. Giờ là lúc tạm off công việc 1 tuần — không phải để nghỉ ngơi, mà để… đi học tiếp.

Chủ tịch ACB cũng chia sẻ, khoá học mà anh tham gia là The Executive learning bootcamp với sự dẫn dắt của các giáo sư đến từ Harvard, MIT, LBS, INSEAD, IMD và Oxford university. Các chủ đề rất đa dạng, từ Leadership (lãnh đạo), psychology (Tâm lý học), philosophy (triết học), AI (trí tuệ nhân tạo), high finance (tài chính cao cấp), global supply chain (chuỗi cung ứng toàn cầu), đến geopolitic (địa chính trị). "Tất cả đều lần lượt được đào sâu — kiểu "nâng cấp hệ điều hành" toàn diện. Một hành trình "căng não" đúng nghĩa, đẩy giới hạn tư duy lên mức tối đa".

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy đang...đi học

Được biết, ACB là một trong những đơn vị tiên phong trong ngành ngân hàng Việt Nam về xây dựng văn hóa học tập, và đã có trung tâm đào tạo riêng từ cách đây hơn 30 năm. Hệ thống đào tạo tại nhà băng này không chỉ tập trung vào chuyên môn mà còn bao hàm tư duy lãnh đạo, quản trị và phát triển cá nhân toàn diện. Mỗi nhân viên ACB có trung bình 67 giờ học trong năm về kiến thức chuyên môn, kỹ năng sống, và số giờ học cụ thể được đưa vào thành phần chính trong KPI cá nhân và đơn vị.

Đối với cấp lãnh đạo cấp cao và quản lý, ACB áp dụng triết lý "Doanh nghiệp học nhanh để mạnh – Lãnh đạo học để dẫn đường". Việc đào tạo không chỉ diễn ra qua các lớp học truyền thống mà còn tích hợp sâu vào công việc hàng ngày, thông qua các dự án thực tế, xử lý các tình huống khó khăn và phản biện.

Và việc học cũng không giới hạn ở nội bộ, ACB còn lan toả tới các khách hàng và đối tác chiến lược. Đơn cử, vài năm trở lại đây nhà băng này có chương trình ACB Leadership Summit thường niên, dành cho lãnh đạo, khách hàng, đối tác chiến lược với sự tham gia của các giáo sư hàng đầu từ các trường đại học quốc tế như Harvard, MIT… để cập nhật xu hướng và kiến thức quản trị đẳng cấp quốc tế.

Trên thị trường, ACB được đánh giá là có văn hoá riêng và rất khác biệt. Các lớp lãnh đạo quan trọng của nhà băng này đều được đào tạo nội bộ từ cán bộ nguồn và gắn bó trong thời gian dài (chẳng hạn chủ tịch Trần Hùng Huy, nguyên Tổng giám đốc Đỗ Minh Toàn, Tổng giám đốc Từ Tiến Phát…).