“Bẫy ổn định” của người thu nhập trung bình: Khi áp lực tài chính đến từ những gián đoạn dòng tiền

"Ổn định" về thu nhập chưa đồng nghĩa với an toàn tài chính

Tại các đô thị lớn, nhóm lao động có thu nhập từ 15–30 triệu đồng/tháng thường được xem là đang ở trạng thái tài chính tương đối ổn định. Thu nhập đều đặn giúp họ duy trì chi tiêu, thanh toán các khoản cố định và từng bước xây dựng kế hoạch dài hạn như mua nhà, nuôi con hoặc tích lũy đầu tư.

Tuy nhiên, phía sau sự ổn định này là một cấu trúc tài chính phụ thuộc lớn vào dòng tiền hàng tháng. Khi phần lớn chi tiêu được "neo" theo thu nhập định kì, biên độ an toàn tài chính thường không quá lớn. Trong trường hợp dòng tiền bị gián đoạn, ngay cả trong thời gian ngắn, áp lực tài chính có thể xuất hiện nhanh hơn dự kiến.

Một nhân viên văn phòng với mức thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng có thể cân đối chi tiêu khá trơn tru khi dòng tiền đều đặn. Nhưng chỉ cần chậm lương 2–3 tuần, hoặc phát sinh một khoản chi vài triệu đồng ngoài kế hoạch, toàn bộ nhịp chi tiêu có thể bị xáo trộn. Khi đó, họ buộc phải sử dụng đến khoản tiết kiệm ngắn hạn hoặc trì hoãn các kế hoạch tài chính khác.

Rủi ro không đến từ biến cố lớn, mà từ những gián đoạn lặp lại

Khác với quan niệm phổ biến, rủi ro tài chính của nhóm thu nhập trung bình không chỉ đến từ những sự kiện mang tính đột biến. Trên thực tế, các yếu tố như thu nhập giảm do thay đổi công việc, chậm lương, điều chỉnh KPI hoặc các khoản chi phát sinh trong đời sống thường ngày lại xuất hiện với tần suất cao hơn.

Những tình huống này thường không đủ lớn để tạo thành một "cú sốc tài chính" ngay lập tức, nhưng lại có khả năng làm gián đoạn dòng tiền. Khi lặp lại nhiều lần, các gián đoạn nhỏ này có thể bào mòn đáng kể nền tảng tài chính, buộc người trong cuộc phải sử dụng khoản tiết kiệm ngắn hạn hoặc tìm đến các nguồn tài chính thay thế.

Thu nhập giảm nhẹ, KPI thay đổi hay chậm lương đều là những yếu tố quen thuộc nhưng dễ gây gián đoạn

Ở góc độ này, rủi ro tài chính không còn mang tính sự kiện đơn lẻ, mà trở thành một quá trình tích lũy theo thời gian.

Áp lực dòng tiền trở thành biến số quan trọng

Theo báo cáo Voice of the Consumer Survey 2025 của PwC Việt Nam, bất ổn kinh tế tiếp tục là mối quan ngại hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam, với 48% người tiêu dùng cho rằng bất ổn kinh tế là rủi ro lớn nhất trong 12 tháng tới. Xu hướng này phản ánh tác động kéo dài của lạm phát và chi phí sinh hoạt, khiến yếu tố giá trở thành ưu tiên hàng đầu trong hành vi tiêu dùng.

Khi chi phí tăng và khả năng chi trả chịu áp lực, biên độ tài chính của nhiều hộ gia đình bị thu hẹp. Trong bối cảnh đó, chỉ cần một gián đoạn ngắn trong thu nhập hoặc phát sinh chi phí ngoài kế hoạch, chuỗi chi tiêu cá nhân có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Giá cả tăng khiến chi tiêu hàng ngày trở nên nhạy cảm hơn với túi tiền.

Nói cách khác, vấn đề không chỉ nằm ở việc kiếm được bao nhiêu, mà còn ở khả năng duy trì dòng tiền một cách liên tục trước những biến động mang tính thường xuyên.

Từ tích lũy dài hạn sang duy trì tính liên tục của dòng tiền

Sự thay đổi của môi trường kinh tế đang kéo theo sự dịch chuyển trong cách tiếp cận tài chính cá nhân. Nếu trước đây, trọng tâm thường đặt vào việc tích lũy và đầu tư dài hạn, thì hiện nay nhiều người bắt đầu quan tâm hơn đến khả năng duy trì sự ổn định dòng tiền trong từng giai đoạn.

Điều này không thay thế vai trò của tích lũy, nhưng bổ sung thêm một lớp ưu tiên mới: đảm bảo các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn có thể được duy trì ngay cả khi thu nhập biến động. Ở góc độ này, sự ổn định tài chính không chỉ được đo bằng quy mô tài sản, mà còn bằng khả năng duy trì trạng thái cân bằng trong những khoảng thời gian không thuận lợi.

Xu hướng tìm kiếm các giải pháp tài chính "vừa sức"

Trước những biến động ngày càng khó đoán định, một xu hướng đáng chú ý là nhiều người trẻ đang trở nên thận trọng hơn với các cam kết tài chính dài hạn.

Không phải vì họ không có kế hoạch, mà vì họ lo ngại việc duy trì những cam kết kéo dài hàng chục năm trong bối cảnh thu nhập và cuộc sống có thể thay đổi liên tục. Nỗi sợ "đuối sức giữa chừng" khiến không ít người trì hoãn hoặc thu hẹp các quyết định tài chính quan trọng.

Trong bối cảnh đó, các giải pháp tài chính có thời hạn ngắn hơn, linh hoạt hơn đang dần trở thành một lựa chọn thay thế phù hợp hơn với lối sống và tâm lý của thế hệ trẻ.

Khi "cam kết vừa đủ" trở thành một lựa chọn

Thay vì bắt đầu bằng những kế hoạch dài hạn, nhiều người lựa chọn cách tiếp cận từng bước – với các giải pháp có thời gian tham gia rõ ràng, dễ hình dung và phù hợp hơn với khả năng tài chính trong từng giai đoạn.

Cách tiếp cận này không chỉ giúp giảm áp lực cam kết, mà còn tạo điều kiện để người tham gia chủ động hơn trong việc điều chỉnh kế hoạch tài chính theo những thay đổi của cuộc sống.

Một hướng tiếp cận mới từ thị trường bảo hiểm

Trước sự thay đổi trong hành vi người dùng, thị trường bảo hiểm cũng bắt đầu xuất hiện những sản phẩm được thiết kế theo hướng ngắn hạn và linh hoạt hơn.

Đơn cử, Phú Hưng Life giới thiệu sản phẩm Phú Hưng Tiếp Sức với thời hạn 10 năm – một khoảng thời gian đủ dài để xây dựng nền tảng tài chính, nhưng cũng đủ "vừa sức" để người tham gia dễ dàng cam kết.

Sản phẩm không chỉ hướng đến việc bảo vệ trước các rủi ro sức khỏe, mà còn đóng vai trò như một kênh tích lũy ngắn hạn an toàn. Qua đó, người tham gia có thể vừa chủ động chuẩn bị cho những tình huống không mong muốn, vừa từng bước tích lũy cho các kế hoạch tương lai mà không phải chịu áp lực từ các cam kết kéo dài quá lâu.

Cách tiếp cận này phản ánh một xu hướng mới: thay vì "cố gắng theo đuổi dài hạn ngay từ đầu", người trẻ có thể bắt đầu với những giải pháp phù hợp hơn với khả năng hiện tại, từ đó xây dựng nền tảng tài chính một cách bền vững và linh hoạt hơn.

Thêm một bước đệm cho kế hoạch tương lai

Trong thực tế, các giải pháp bổ trợ không thay thế cho tiết kiệm, đầu tư hay các sản phẩm bảo hiểm dài hạn. Tuy nhiên, chúng có thể đóng vai trò như một lớp đệm, giúp giảm áp lực khi dòng tiền phát sinh biến động và hạn chế việc phải sử dụng đến các nguồn tài chính dài hạn.

Cách tiếp cận đa lớp đang dần trở nên phổ biến hơn trong quản lý tài chính cá nhân, khi mỗi công cụ đảm nhiệm một vai trò khác nhau trong việc duy trì sự ổn định tổng thể.

Từng bước xây dựng nền tảng tài chính ổn định hơn.

"Bẫy ổn định" không nằm ở việc thu nhập thấp, mà ở việc đánh giá thấp những rủi ro gián đoạn dòng tiền trong đời sống hàng ngày. Với nhiều người trẻ, thách thức không chỉ là duy trì thu nhập, mà còn là tìm được những giải pháp tài chính đủ linh hoạt để không trở thành gánh nặng trong tương lai.

Trong bối cảnh đó, các lựa chọn "cam kết vừa đủ" – vừa bảo vệ, vừa tích lũy trong trung hạn – đang dần trở thành một hướng đi phù hợp, giúp họ chủ động hơn trên hành trình xây dựng nền tảng tài chính cá nhân.